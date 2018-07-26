Ещё
Уровень радиации вырос в Петрозаводске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Уровень радиации вырос в Петрозаводске 

Карельские вести 48 минут назад
Фото: Карельские вести
Роспотребнадзор представил результаты замеров гамма-фона на территории Карелии.
Роспотребнадзор представил результаты замеров гамма-фона на открытой местности в контрольных точках на территории населенных пунктов Карелии в июне 2018 года.
Как показали замеры, уровень радиации незначительно вырос в Петрозаводске — с 0,10 до 0,11мкЗв/час.
Самой высокий показатель, 0,13 мкЗв/час зафиксирован в Кондопоге, самый низкий — 0,7 мкЗв/час — в Костомукше.
Как отметили в Роспотребнадзоре, средние значения гамма-фона на открытой местности соответствуют его естественным значениям и не представляют опасности для здоровья.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Многодетная мама Наталья Водянова восхитила фанатов стройной фигурой в бикини 28 июля — единый день Действий против «пенсионной реформы» «Мбапешечка и Погбашечка». Как французы отметили победу на ЧМ-2018 в Подмосковье
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР69
С Крымским мостом может произойти страшное400
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями156
Тест: Мужчина или женщина? Определите пол2
Раскрыто убийство в день матча Россия — Хорватия36
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
00:50
Лепс поразил горячим танцем в аэропорту
Шоу-бизнес
00:36
Россияне смогут выбрать дату регистрации брака
Общество Политика
02:50
В Киеве военный поджег себя возле Минобороны
Происшествия В мире
00:48
Полицейский спас человека от поезда в последнюю секунду
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение