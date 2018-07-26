Уровень радиации вырос в Петрозаводске 

Роспотребнадзор представил результаты замеров гамма-фона на территории Карелии.
Роспотребнадзор представил результаты замеров гамма-фона на открытой местности в контрольных точках на территории населенных пунктов Карелии в июне 2018 года.
Как показали замеры, уровень радиации незначительно вырос в Петрозаводске — с 0,10 до 0,11мкЗв/час.
Самой высокий показатель, 0,13 мкЗв/час зафиксирован в Кондопоге, самый низкий — 0,7 мкЗв/час — в Костомукше.
Как отметили в Роспотребнадзоре, средние значения гамма-фона на открытой местности соответствуют его естественным значениям и не представляют опасности для здоровья.
По материалам: ptzgovorit.ru