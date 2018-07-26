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Надземный пешеходный переход появится на ул. Большая Академическая
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Надземный пешеходный переход появится на ул. Большая Академическая 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Надземный пешеходный переход будет построен на ул. Большая Академическая в рамках строительства разворотной эстакады. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) со ссылкой на главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.
«Надземный пешеходный переход построят на ул. Большая Академическая напротив д. 77. Пешеходный переход заложен в проекте строительства эстакады на участке от ул. Большая Академическая до Дмитровского шоссе. Помимо новых дорог, также появятся шумозащитные экраны и светофоры, будут обновлены инженерные коммуникации. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что строительство этого участка перераспределит транспортные потоки и снизит нагрузку на Дмитровское шоссе», — приводятся в сообщении слова С. Кузнецова.
В пресс-службе пояснили, что конструкция перехода будет состоять из прозрачного поликарбоната и матового керамогранита. Площадь застройки составит порядка 500 кв. м.
«С одной стороны у него будут лестницы, с другой стороны — лифт внутри башни-опоры. Для маломобильных людей на фризовые ступени площадки и нижние ступени марша нанесут предупреждающее тактильное покрытие. Кроме того, обустроят тротуары от входов в переход до тротуаров улично-дорожной сети», — указано в сообщении.
Уточняется, что разворотную эстакаду, которая позволит выехать с Северо-Западной хорды на Северо-Восточную хорду, начнут строить в IV квартале 2018 г. Планируется возвести 350 м съезда с ул. Большая Академическая на Северо-Восточную хорду, боковой проезд вдоль Октябрьской железной дороги и 850 м участка Северо-Восточной хорды по шесть-восемь полос движения.
Как отметили в пресс-службе, проектировщик — инженерный центр «Мосты и Тоннели». Заказчик — АО «Мосинжпроект».
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