ФСК «Лидер» выразила готовность участвовать в достройке объектов Urban Group в качестве подрядчика

Об этом журналистам сообщил президент корпорации Владимир Воронин.

«Предложений достроить проекты Urban Group нам не поступало, никому не поступало. Ни один из девелоперов не потянет такую «дыру», поэтому решили делать за бюджетный счет. Физически, когда будут разыгрываться подряды на строительство, я готов достроить. Как подрядчик я готов участвовать, но пока ни одного конкурса не объявляли», — заявил В. Воронин.