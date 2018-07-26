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ФСК «Лидер» выразила готовность участвовать в достройке объектов Urban Group в качестве подрядчика
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ФСК «Лидер» выразила готовность участвовать в достройке объектов Urban Group в качестве подрядчика 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: РИА Недвижимость
Об этом журналистам сообщил президент корпорации Владимир Воронин.
«Предложений достроить проекты Urban Group нам не поступало, никому не поступало. Ни один из девелоперов не потянет такую «дыру», поэтому решили делать за бюджетный счет. Физически, когда будут разыгрываться подряды на строительство, я готов достроить. Как подрядчик я готов участвовать, но пока ни одного конкурса не объявляли», — заявил В. Воронин.
Арбитражный суд Московской области 9 июля 2018 г. вынес решение о банкротстве ООО «Экоквартал» (застройщик ЖК «Митино О2»), ООО «Хайгейт» (ЖК «Опалиха О3» и «Лесобережный»), ООО «Ваш город» (ЖК «Видный город»), АО «Континент проект» (ЖК «Солнечная Система») и ООО «Ивастрой» (ЖК «Лайково»), входящих в состав Urban Group, и открыл в отношении компаний конкурсное производство сроком на один год.
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