Благотворительная трапеза и концерт пройдут на Васильевском спуске в День ВДВ

Об этом журналистам сообщил настоятель Храма пророка Илии в Китай-городе, протоиерей Андрей Речицкий.

«Торжества пройдут 2 августа на Васильевском спуске, где состоятся концерт, благотворительная трапеза из полевой кухни и тематическая ярмарка сувениров, связанных с воздушно-десантными войсками», — сказал А. Речицкий.

Он добавил, что торжествам будут предшествовать литургия в храме Илии Пророка, крестный ход, благодарственный молебен пророку Божию Илие на Лобном месте, а также показательные выступления почетной роты курсантов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища, военно-патриотических юнармейских клубов, кадетских корпусов и сводного оркестра ВДВ.

«Это тоже является особенностью праздника этого года», — отметил В. Купчишин.