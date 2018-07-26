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Благотворительная трапеза и концерт пройдут на Васильевском спуске в День ВДВ
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Благотворительная трапеза и концерт пройдут на Васильевском спуске в День ВДВ 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Об этом журналистам сообщил настоятель Храма пророка Илии в Китай-городе, протоиерей Андрей Речицкий.
«Торжества пройдут 2 августа на Васильевском спуске, где состоятся концерт, благотворительная трапеза из полевой кухни и тематическая ярмарка сувениров, связанных с воздушно-десантными войсками», — сказал А. Речицкий.
Он добавил, что торжествам будут предшествовать литургия в храме Илии Пророка, крестный ход, благодарственный молебен пророку Божию Илие на Лобном месте, а также показательные выступления почетной роты курсантов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища, военно-патриотических юнармейских клубов, кадетских корпусов и сводного оркестра ВДВ.
Заместитель командующего воздушно-десантными войсками РФ по работе с личным составом Виктор Купчишин сообщил, что впервые в празднике примет участие ансамбль барабанщиков Военного университета министерства обороны РФ.
«Это тоже является особенностью праздника этого года», — отметил В. Купчишин.
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