Глава Мытищ рассказал об открытии движения после реконструкции Угольной улицы

На проведение ремонтных работ было выделено 150 миллионов рублей.

Глава городского круга Мытищи Виктор Азаров рассказал об открытии движения после реконструкции Угольной улицы. Движение было запущено 18 июля, сообщает портал " Подмосковье сегодня".

Угольная улица была расширена до трех полос. Кроме того, рабочие бригады проложили ливневую канализацию и обновили покрытие. В ближайшее время будут проведены работы по созданию тротуаров.

Улица была проблемной, так как при ее первоначальном создании не было сделано нужного основания.