Мосприрода информирует об интересных событиях в ЮЗАО

Мосприрода предлагает 27 июля посетить экскурсии, занятия кружков и тематические мероприятия на природных территориях и в эколого-просветительских центрах.

27 июля в 11:00 — интерактивная экскурсия «Мой дом. Мой город», «Мой парк. Мой город» в экоцентре «Воробьёвы горы» (Андреевская наб., д. 1). Экскурсия предлагает знакомство с основной экспозицией экоцентра, с возможностью экономии ресурсов в собственной квартире, с понятиями «ООПТ», «Заказник». Участников ждет интерактивное путешествие по заказнику «Воробьевы горы» с помощью экспоната «Живые 3D метки», знакомство с некоторыми видами, занесенными в Красную книгу Москвы , на примере фауны и флоры «Воробьевых гор». Мероприятие 7 +. Предварительная запись по телефону: 8 (495) 225-65-92. С собой необходимо иметь сменную обувь.

27 июля в 11:00 — тематическое занятие для малышей и их родителей «Сказки под сосной» в экоцентре «Битцевский лес» (Новоясеневский тупик, д. 1, стр. 3). Приглашаем малышей с родителями почитать вместе с нами экологические сказки. Будем разгадывать загадки и обсуждать прочитанное! Мероприятие 3 +. Предварительная запись не требуется, дополнительная информация по телефону: 8-916-306-56-50.

27 июля в 11:30 — квест «Когда я был маленьким» в экоцентре «Битцевский лес» (Новоясеневский тупик, д. 1, стр. 3). Приглашаем вас принять участие в увлекательном квесте и найти всех «зверей», которые прячутся в Аптекарском огороде! А также узнать взрослое животное или растение по их «детским» описаниям. Мероприятие 8 +. Предварительная запись не требуется, дополнительная информация по телефону: 8-916-306-56-50.

27 июля в 13:00 — экологический праздник «Июль — макушка лета» в Ландшафтном заказнике «Теплый Стан» (сцена). Июль — это буйство красок, пик цветения растений, многообразие насекомых и птиц. И прекрасное время для отдыха на природе! Посетителей веселого, яркого, солнечного мероприятия ждут увлекательные мастер-классы, викторины, игры. Мероприятие 5 +.

27 июля в 13:30 — эколого-историческая экскурсия «По тропинкам Нескучного сада» в экоцентре «Воробьёвы горы» (Андреевская наб., д. 1). Занятие предполагает посещение достопримечательностей: Никольский фонтан, Александринский дворец, музей имени А. Е. Ферсмана, Ванный домик, Екатерининский пруд, «Купальщица» Р. Р. Йодко, ротонда в честь 800— летия Москвы, Охотничий домик, Прощеный пруд. Охватываются события с конца 17 века до наших дней. Мероприятие 7 +. Экскурсия проводится по предварительной записи по телефону: 8 (495) 225-65-92. С собой иметь удобную обувь.

27 июля в 14:00 — «Сказки под сосной» в Ландшафтном заказнике «Теплый Стан» (ул. Островитянова, д. 10). Ребятам почитают экологические сказки, а после чтения пройдет обсуждение, где в доступной форме юные экологи получат первые навыки безопасного поведения на природе и воспитывают в себе любовь ко всему живому. Запись по телефону: 8 (495) 336-35-38. Мероприятие 5 +.