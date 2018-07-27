В Госдуме изменили график проведения пленарных заседаний

В новом политическом сезоне, предстоящей осенью, Госдума будет проводить пленарные заседания не дважды, а трижды в неделю. Как заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин , новый график решает вопросы дисциплины и организации работы комитетов.

"Изменения в регламенте говорят о том, что предела совершенствованию нет. Я работаю в Госдуме с третьего созыва и помню разные графики, по которым мы работали", — сказал руководитель фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов на итоговой пресс-конференции в Москве

Новый график будет более эффективным, считает он. В частности, «позволит организовывать больше встреч в Госдуме, чтобы обсуждать те проблемы, которые волнуют граждан».

Начиная с сентября Госдума будет собираться на пленарные заседания по вторникам, средам и четвергам с 10 до 14 часов. Для работы депутатов в комитетах и комиссиях, во фракциях отводятся понедельник и пятница. Соответствующие поправки в регламент палата одобрила на пленарном заседании в пятницу, 27 июля.

Ранее с этой инициативой выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, новый порядок работы решает «вопросы дисциплины» и, главное, решаются «задачи организации работы комитетов, потому что комитеты у нас — основа рассмотрения качественных законопроектов». «И, конечно, мы сохраняем приоритет работы в регионах, потому в регионы можно будет выезжать после 14:00 в четверг», — сказал спикер нижней палаты парламента.