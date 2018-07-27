Ещё
В Госдуме изменили график проведения пленарных заседаний
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Госдуме изменили график проведения пленарных заседаний 

Российская Газета 37 минут назад
Фото: Российская Газета
В новом политическом сезоне, предстоящей осенью, Госдума будет проводить пленарные заседания не дважды, а трижды в неделю. Как заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, новый график решает вопросы дисциплины и организации работы комитетов.
"Изменения в регламенте говорят о том, что предела совершенствованию нет. Я работаю в Госдуме с третьего созыва и помню разные графики, по которым мы работали", — сказал руководитель фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов на итоговой пресс-конференции в Москве.
Новый график будет более эффективным, считает он. В частности, «позволит организовывать больше встреч в Госдуме, чтобы обсуждать те проблемы, которые волнуют граждан».
Начиная с сентября Госдума будет собираться на пленарные заседания по вторникам, средам и четвергам с 10 до 14 часов. Для работы депутатов в комитетах и комиссиях, во фракциях отводятся понедельник и пятница. Соответствующие поправки в регламент палата одобрила на пленарном заседании в пятницу, 27 июля.
Ранее с этой инициативой выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, новый порядок работы решает «вопросы дисциплины» и, главное, решаются «задачи организации работы комитетов, потому что комитеты у нас — основа рассмотрения качественных законопроектов». «И, конечно, мы сохраняем приоритет работы в регионах, потому в регионы можно будет выезжать после 14:00 в четверг», — сказал спикер нижней палаты парламента.
Российская Газета: последние новости
Где можно увидеть "Кровавую луну" и противостояние Марса 27 июля Съемочную площадку "Дома-2" снесут из-за строительства трассы Видео: Су-34 утопил корабль на Каспии прямым попаданием ракеты Х-31
Комментарии  Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарченко ранен176
Тысячи крымчан подозревают в измене родине99
ЦБ принял решение по ключевой ставке20
СМИ узнали о подготовке нового удара США
«Исчез повод обсуждать крымский вопрос»127
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
00:45
Власти Москвы спасли «Дом-2»
Новости Москвы
00:54
В Швеции истребитель потушил пожар с помощью бомбы
В мире
00:43
Тысячи крымчан подозревают в измене родине
Украина Политика
01:46
Ночи жгучие: в Москву придет жара
Погода Новости Москвы
03:11
Макрон прокомментирова слухи о любовнике
В мире
19:57
В России могут ввести налог на велосипеды
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение