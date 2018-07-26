Госдума может изменить график проведения пленарных заседаний в ходе осенней сессии

Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в ходе ее заседания.

«Что касается пленарных заседаний — предложение следующее: проводить пленарные заседания по вторникам, средам и четвергам», — заявил он.

При этом спикер Госдумы отметил, что заседания будут проходить без перерывов с 10:00 до 14:00. В. Володин добавил, что соответствующее предложение планируется обсудить на Совете Госдумы.

В настоящее время заседания проводятся по вторникам с 10:00 до 18:00 с двумя перерывами общей продолжительностью 1,5 часа и по четвергам с 10:00 до 15:00 с получасовым перерывом.