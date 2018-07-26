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Госдума может изменить график проведения пленарных заседаний в ходе осенней сессии
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Госдума может изменить график проведения пленарных заседаний в ходе осенней сессии 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: duma.gov.ru
Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в ходе ее заседания.
«Что касается пленарных заседаний — предложение следующее: проводить пленарные заседания по вторникам, средам и четвергам», — заявил он.
При этом спикер Госдумы отметил, что заседания будут проходить без перерывов с 10:00 до 14:00. В. Володин добавил, что соответствующее предложение планируется обсудить на Совете Госдумы.
В настоящее время заседания проводятся по вторникам с 10:00 до 18:00 с двумя перерывами общей продолжительностью 1,5 часа и по четвергам с 10:00 до 15:00 с получасовым перерывом.
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