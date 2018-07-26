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Матвиенко: Россия уверенно движется к прозрачной и демократической избирательной системе
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Матвиенко: Россия уверенно движется к прозрачной и демократической избирательной системе 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила мнение, что Россия уверенно движется к демократической и прозрачной избирательной системе.
В ходе пресс-конференции в четверг по итогам весенней парламентской сессии Матвиенко отметила, что самым главным политическим событием весны стали выборы президента России. По ее словам, «это была самая прозрачная, самая открытая выборная кампания, по которой было минимальное количество жалоб, претензий по каким-либо нарушениям избирательного законодательства».
"Это тоже говорит о том, что те законы, которые мы приняли по совершенствованию избирательного законодательства, работают, дают свои результаты, и мы уверенно движемся к демократической, прозрачной, понятной и принимаемой людьми избирательной системе", — сказала она.
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