Ещё
Окружное отделение «Единой России» в ЗАО организует сбор гуманитарной помощи пострадавшим от паводка в Забайкальском крае
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Adidas рассказал о "жучке Путина" в мяче для Трампа
Adidas рассказал о "жучке Путина" в мяче для Трампа

Окружное отделение «Единой России» в ЗАО организует сбор гуманитарной помощи пострадавшим от паводка в Забайкальском крае 

Управа района Можайский 2 часа назад
Нынешний паводок крупнейший с момента начала истории наблюдений в крае — с 1936 года. Региональное отделение «Единой России» в Забайкальском крае открыло в Чите несколько пунктов приема вещей и продуктов питания для пострадавших. Как отметил секретарь регионального отделения Партии Сергей Михайлов, метеорологическая ситуация в регионе может измениться в любой момент, поэтому нужно быть готовыми к любому развитию событий.
В результате ЧС в регионе разрушено или повреждено 27 мостов, в части домов отключены энерго и водоснабжение. Самая сложная ситуация наблюдается в Нерчинском, Карымском, Шилкинском районах края.
В каждом округе Москвы на базе исполкомов Партии открыты пункты приема помощи для жителей пострадавшего региона.
Люди в первую очередь нуждаются в продуктах питания длительного хранения — крупы, растительное масло, макаронные изделия, печенье, консервы и питьевой воде Москвичи также приносят одежду, обувь, школьные принадлежности для детей.
Пункт сбора гуманитарной помощи в Западном административном округе г. Москвы работает по будням с 10.00 до 17.00, контактный телефон: +7 (499) 249-70-94  Адрес: г. Москва, ул. Кутузовский проспект, д. 43.
В НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО пункт сбора гуманитарной помощи будет работать в исполкоме Местного отделения ВПП ЕДИНАЯ РОССИЯ с 10.00 до 17.00, контактный телефон 8-495-733-06-47  Адрес: ул. Лукинская, д. 9  Адреса пунктов в каждом округе можно узнать по телефонам окружных отделений Партии.
Управа района Можайский: последние новости
Встреча главы управы Можайского района с жителями состоится 01 августа Собянин: На западе Москвы появится новый жилой микрорайон В Москве пройдет фестиваль «Московское кино»
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Adidas рассказал о «жучке Путина» в мяче для Трампа13
Тест: Мужчина или женщина? Определите пол3
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями183
С Крымским мостом может произойти страшное
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
00:50
Лепс поразил горячим танцем в аэропорту
Шоу-бизнес
00:36
Россияне смогут выбрать дату регистрации брака
Общество Политика
02:50
В Киеве военный поджег себя возле Минобороны
Происшествия В мире
00:48
Полицейский спас человека от поезда в последнюю секунду
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение