Окружное отделение «Единой России» в ЗАО организует сбор гуманитарной помощи пострадавшим от паводка в Забайкальском крае

Нынешний паводок крупнейший с момента начала истории наблюдений в крае — с 1936 года. Региональное отделение «Единой России» Забайкальском крае открыло в Чите несколько пунктов приема вещей и продуктов питания для пострадавших. Как отметил секретарь регионального отделения Партии Сергей Михайлов , метеорологическая ситуация в регионе может измениться в любой момент, поэтому нужно быть готовыми к любому развитию событий.

В результате ЧС в регионе разрушено или повреждено 27 мостов, в части домов отключены энерго и водоснабжение. Самая сложная ситуация наблюдается в Нерчинском , Карымском, Шилкинском районах края.

В каждом округе Москвы на базе исполкомов Партии открыты пункты приема помощи для жителей пострадавшего региона.

Люди в первую очередь нуждаются в продуктах питания длительного хранения — крупы, растительное масло, макаронные изделия, печенье, консервы и питьевой воде Москвичи также приносят одежду, обувь, школьные принадлежности для детей.

Пункт сбора гуманитарной помощи в Западном административном округе г. Москвы работает по будням с 10.00 до 17.00, контактный телефон: +7 (499) 249-70-94 Адрес: г. Москва, ул. Кутузовский проспект, д. 43.

В НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО пункт сбора гуманитарной помощи будет работать в исполкоме Местного отделения ВПП ЕДИНАЯ РОССИЯ с 10.00 до 17.00, контактный телефон 8-495-733-06-47 Адрес: ул. Лукинская, д. 9 Адреса пунктов в каждом округе можно узнать по телефонам окружных отделений Партии.