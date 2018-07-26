От сокращения к модернизации: судьба космического завода имени Хруничева кардинально изменится?

«Роскосмосе» думают над альтернативным вариантом развития московской площадки Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени Хруничева. Нужно понять, как на базе долгового предприятия, площадь которого в последние годы сократилась более чем на треть и которое планировалось перенести в Омск , все-таки сохранить опытный завод в Филях и продолжить модернизацию ракетного комплекса «Ангара».

— Не всегда перенос технологических линий на новую площадку заканчивается удачным исполнением. После этого есть риск того, что собранные ракеты могут не обладать теми качествами, которые уже есть на тех линиях, которые существуют. Любые малейшие ошибки обычно заканчиваются катастрофами, поэтому лучше оставить как есть, просто дооснастить всем необходимым оборудованием для того, чтобы возродить производство такого известного ракетоносителя, как «Ангара».

— Что изначально могло повлиять на решение переноса завода? Слышали, может быть, работники возмущались, митинг был?

— Не только это. Если вы отслеживаете историю Центра Хруничева, у него территория как говорится таяла на глазах, начиная с 90-х годов. Когда уже они сжались до самого минимума, тогда разум, наконец-то, возобладал, и услышали, что уникальные технологии легче потерять, чем сделать по новой, потому что на возобновление технологий потребуется от 25 до 50 лет. А сейчас с положением неофициальной космической гонки нам нужно, во-первых, обновлять всю спутниковую группировку гражданско-военного назначения, а дальше заниматься теми программами освоения космоса, которые были у нас установлены в 90-х годах. Центр Хруничева — это завод по созданию ракет тяжелого класса. В 80-х годов там начались работы по созданию перспективной ракеты комплекса «Ангара», которая могла быть в нескольких исполнениях — легкого, среднего, тяжелого и сверхтяжелого класса. Понятное дело, что так как это была универсальная платформа, она могла выводить различные типы груза на различные орбиты. Кстати, стартовала разработка этой ракеты одновременно с американской ракетой Delta IV Heavy. Но у американцев не было лихих 90-х и нулевых так называемых годов, поэтому они свою ракету довели до ума, а мы, к сожалению, ограничились только несколькими пусками, и программа не была завершена. Поэтому терять такую наработку — слишком большое расточительство.

В настоящее время Центру Хруничева принадлежит более 140 гектаров земли в центре Москвы. Их стоимость — около 29 млрд рублей, отмечало РИА Новости. Высвобождаемые площади планировалось отдать под застройку.

Ситуацию комментирует директор Российской академия народного хозяйства и госслужбы, директор Центра градостроительных компетенций академии, лауреат международных и национальных премий в области архитектуры и градостроительства Ирина Ирбитская:

— Кейсов, аналогичных Хруничеву, по стране просто огромное количество. Какие бы ни были планы у правительства, все-таки сейчас более-менее подходят к решению содержательных вопросов. Тем не менее есть серьезная группа интересов, с которыми правительство и государство справляются слабо, которые продолжают, скажем так, на этих территориях сидеть, их интересы не связаны ни с научной деятельностью, ни с прогрессом, ни с какими-то еще достижениями.

— Чем в основном застраивают освободившиеся территории? Это больше жилые дома?

— Зависит от локации, но эволюционные модели, можно сказать, использования этих территорий существуют де-факто. Первое — в 90-е годы, конечно там лепили всякие бесконечные офисные центры. Если локация хорошая, элитное жилье и так далее. Появился тренд достаточно давно, когда стараются создавать какие-то комплексные вещи, например, мыслят какими-нибудь арт-кварталами.

В прошлом году чистый убыток Центра Хруничева превысил 20 млрд рублей. В начале года глава предприятия запросил у правительства дополнительное финансирование в 30 млрд рублей на оздоровление завода.