Омичей приглашают в «юрту дружбы» знакомиться с казахскими обычаями

Межнациональный фестиваль «Юрта дружбы» начал работу в парке на Королёва.

Омичей приглашают познакомиться с культурой и традициями казахского народа, сообщает портал мэрии. Для гостей фестиваля пройдут концерты национальных творческих коллективов.

Ежедневно с 12:00 до 18:00 до 29 июля можно будет погулять по парку, послушать народную казахскую музыку, попробовать блюда национальной кухни, посмотреть убранство юрты и сфотографироваться.

Организатором праздника стал центр «Молдiр». По словам руководителя этой общественной организации Алтынай Жунусовой, всех гостей на фестивале встречают с присущим казахскому народу гостеприимством.