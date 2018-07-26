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Омичей приглашают в «юрту дружбы» знакомиться с казахскими обычаями
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Омичей приглашают в «юрту дружбы» знакомиться с казахскими обычаями 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Межнациональный фестиваль «Юрта дружбы» начал работу в парке на Королёва.
Омичей приглашают познакомиться с культурой и традициями казахского народа, сообщает портал мэрии. Для гостей фестиваля пройдут концерты национальных творческих коллективов.
Ежедневно с 12:00 до 18:00 до 29 июля можно будет погулять по парку, послушать народную казахскую музыку, попробовать блюда национальной кухни, посмотреть убранство юрты и сфотографироваться.
Организатором праздника стал центр «Молдiр». По словам руководителя этой общественной организации Алтынай Жунусовой, всех гостей на фестивале встречают с присущим казахскому народу гостеприимством.
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