Калугу предложили сделать ближе к Москве с помощью сверхскоростного поезда Hyperloop 

Эксперты международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG) предложили запустить сверхскоростной поезд между Москвой и крупными городами соседних регионов, в том числе Владимиром, Тверью и Калугой Это, как они полагают, позволит увеличить население московской агломерации с 16,9 миллиона человек до 30 миллионов, сообщает РБК. Hyperloop представляет собой транспортную систему, состоящую из стальных труб, внутри которых поезд в виде герметичной капсулы на аэродинамической подушке перемещается со скоростью 1200 километров в час. Авторство проекта принадлежит главе SpaceX Илону Маску. Запуск Hyperloop рассматривается экспертами в качестве одной из мер, которые позволят обеспечить развитие Москвы в современных условиях. Исследование компания BCG провела по собственной инициативе, представив его на Московском урбанистическом форуме в июле.