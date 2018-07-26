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Калугу предложили сделать ближе к Москве с помощью сверхскоростного поезда Hyperloop
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Калугу предложили сделать ближе к Москве с помощью сверхскоростного поезда Hyperloop 

Калуга 24 2 часа назад
Фото: Калуга 24
Эксперты международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG) предложили запустить сверхскоростной поезд между Москвой и крупными городами соседних регионов, в том числе Владимиром, Тверью и Калугой Это, как они полагают, позволит увеличить население московской агломерации с 16,9 миллиона человек до 30 миллионов, сообщает РБК. Hyperloop представляет собой транспортную систему, состоящую из стальных труб, внутри которых поезд в виде герметичной капсулы на аэродинамической подушке перемещается со скоростью 1200 километров в час. Авторство проекта принадлежит главе SpaceX Илону Маску. Запуск Hyperloop рассматривается экспертами в качестве одной из мер, которые позволят обеспечить развитие Москвы в современных условиях. Исследование компания BCG провела по собственной инициативе, представив его на Московском урбанистическом форуме в июле.
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