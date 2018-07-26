Закон о создании военных учебных центров при вузах одобрен в Госдуме

Единая унифицированная структура под названием «Военный учебный центр» будет реализовывать все 3 существующие сегодня программы военного обучения: подготовку офицеров запаса, кадровых офицеров, солдат и сержантов запаса.

Отмечается, что создание военных учебных центров будет проводиться в рамках существующего кадрового заказа и не предусматривает увеличения общего числа граждан, привлекаемых к военной подготовке.

В настоящее время, по данным министерства обороны, в 87 вузах имеются структуры военной подготовки. В частности, 34 учебных центра проводят подготовку офицеров для последующей службы по контракту по 72 военно-учетным специальностям. Также 83 военных кафедры (факультета военного обучения) готовят офицеров запаса по 150 специальностям и солдат (сержантов) запаса по 90 специальностям.

Всего военную подготовку в гражданских вузах проходят более 61 тыс. студентов.

С появлением военных учебных центров количество обучающихся не уменьшится. Нововведением предусмотрена возможность осуществлять военную подготовку граждан в едином структурном подразделении вуза — военном учебном центре. При этом объем военной подготовки будет только увеличиваться, сокращать преподавательский состав никто не намерен.