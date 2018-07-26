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Россияне возможно смогут покупать «крутые» автономера через аукцион 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Государственная Дума РФ возможно таки узаконит, «повисшее» восемь лет назад распоряжение правительства Российской Федерации об установлении регламента и правил для реализации регистрационных знаков транспортных средств через специальные открытые аукционы.
Номер распоряжения: 1310-р от 01.08.2010 года.
Приняв законодательно порядок оформления транспортного средства прямо в автосалоне без визита в ГИБДД, депутаты рассмотрели также и данное поручение.
Однако проблема еще не решена и законопроект не разработан. Тема находится на стадии изучения.
Со стороны все эти скрупулезные рассмотрения и анализ кажутся немного странными. Казалось бы: предложи исполнительный механизм (прозрачные аукционы), назначь адекватную цену и вперед! Нет же, «это не наш метод» ©, переливают из пустого в порожнее.
Может быть в этот раз проблема таки разрешится по-нормальному.
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