Россияне возможно смогут покупать «крутые» автономера через аукцион 

Государственная Дума РФ возможно таки узаконит, «повисшее» восемь лет назад распоряжение правительства Российской Федерации об установлении регламента и правил для реализации регистрационных знаков транспортных средств через специальные открытые аукционы.
Номер распоряжения: 1310-р от 01.08.2010 года.
Приняв законодательно порядок оформления транспортного средства прямо в автосалоне без визита в ГИБДД, депутаты рассмотрели также и данное поручение.
Однако проблема еще не решена и законопроект не разработан. Тема находится на стадии изучения.
Со стороны все эти скрупулезные рассмотрения и анализ кажутся немного странными. Казалось бы: предложи исполнительный механизм (прозрачные аукционы), назначь адекватную цену и вперед! Нет же, «это не наш метод» ©, переливают из пустого в порожнее.
Может быть в этот раз проблема таки разрешится по-нормальному.