Россияне возможно смогут покупать «крутые» автономера через аукцион

Номер распоряжения: 1310-р от 01.08.2010 года.

Приняв законодательно порядок оформления транспортного средства прямо в автосалоне без визита в ГИБДД , депутаты рассмотрели также и данное поручение.

Однако проблема еще не решена и законопроект не разработан. Тема находится на стадии изучения.

Со стороны все эти скрупулезные рассмотрения и анализ кажутся немного странными. Казалось бы: предложи исполнительный механизм (прозрачные аукционы), назначь адекватную цену и вперед! Нет же, «это не наш метод» ©, переливают из пустого в порожнее.

Может быть в этот раз проблема таки разрешится по-нормальному.