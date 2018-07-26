Лисы воровали газеты из ящика американца и подкидывали соседям

Во дворе жителя американского штата Северная Каролина в течение нескольких недель таинственном образом по утрам появлялись газеты и журналы соседей. Оказалось, что читали издания совсем не люди, сообщает портал UPI.

Джеймс Юбенкс начал замечать, что утрам на его газоне лежат газеты или журналы из соседского почтового ящика. При этом некоторые издания были изрядно потрепаны или порваны. Он обсудил с соседями ситуацию, и они решили установить на месте «преступления» камеру.

Воришками изданий оказались три лисы, которые по ночам вытаскивали газеты и журналы из ящика.

«Сначала мне было трудно поверить в это. Я даже не подозревал, что мы обнаружим лисиц», — признался Джеймс Юбенкс.

По его словам, животные не брали с собой бумагу, а играли с ней: рвали на кусочки, подбрасывали вверх, а затем относили к нему во двор. Мужчина пошутил, что, скорее всего, они передавали друг другу и ему таким хитрым образом «лисьи» новости.

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