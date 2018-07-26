Яндекс. Деньги и FinEx помогут самарцам инвестировать в интернете

Yammi работает по модели крупнейших онлайн-сервисов инвестирования и вкладывается только в акции ETF — иностранных биржевых инвестиционных фондов. Такие акции отличаются от обычных тем, что содержат ценные бумаги не одной компании, а сразу нескольких. Управление инвестициями сервиса основано на аналитических технологиях FinEx (робо-эдвайзинге) и технологиях Яндекс. Денег. При планировании инвестиций Yammi ориентируется на снижение рисков и извлечение выгоды в долгосрочной перспективе, даже если некоторые из акций временно подешевеют.

Стартовая сумма для инвестирования на Yammi — 5 тыс. рублей. Сегодня это самый низкий порог входа на рынке личных инвестиций в России . При этом каждый месяц пользователь может пополнять инвестиционный портфель на сумму от 2 тыс. рублей. Минимальный срок инвестирования — один год, но владелец портфеля может в любой момент закрыть его или частично вывести из него деньги.

Чтобы начать работать с Yammi, нужно авторизоваться логином на Яндексе и пройти короткий тест. Он поможет сервису оценить склонность пользователя к риску и настроить его инвестиционный профиль: если человек готов рисковать, сервис будет вкладывать деньги в более рискованные и доходные бумаги. Дальше нужно указать начальную сумму, срок инвестирования и сумму ежемесячного пополнения портфеля. После этого сервис предложит заполнить анкету и подписать документы с помощью одноразового кода. Затем останется перевести деньги на Yammi из электронного кошелька или с банковского счёта — и инвестиционный портфель будет открыт. Таких портфелей можно создать сколько угодно.

На сервисе пользователь может также открыть индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС). Это позволит получить дополнительный доход в виде налогового вычета от государства.

Комиссия за использование Yammi — 1,5% от стоимости портфеля в год, но не меньше 3,25 руб. в день. Комиссия списывается раз в квартал. За вывод денег на электронный кошелёк комиссии нет, а вывод на банковский счёт будет стоить 3,5%. Чтобы пополнять портфель из электронного кошелька и выводить на кошелёк средства, нужно пройти упрощённую или полную идентификацию в Яндекс. Деньгах.

"Сервис Yammi — это новый шаг в развитии финтех-сервисов в России. Его создание — результат совместной работы команды Яндекс. Денег, одного из лидеров в сфере онлайн-платежей, и группы FinEx, которая привела современные технологии инвестирования в Россию. Для клиентов основная выгода от использования Yammi — это возможность быстро и легко стать грамотным инвестором на удобной технологической платформе и с минимальными издержками", — говорит Олег Янкелев, управляющий партнёр FinEx и генеральный директор УК «ФинЭкс Плюс».