Ещё
Яндекс. Деньги и FinEx помогут самарцам инвестировать в интернете
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Adidas рассказал о "жучке Путина" в мяче для Трампа
Adidas рассказал о "жучке Путина" в мяче для Трампа

Яндекс. Деньги и FinEx помогут самарцам инвестировать в интернете 

Волга Ньюс 2 часа назад
Фото: TechFusion.ru
Yammi работает по модели крупнейших онлайн-сервисов инвестирования и вкладывается только в акции ETF — иностранных биржевых инвестиционных фондов. Такие акции отличаются от обычных тем, что содержат ценные бумаги не одной компании, а сразу нескольких. Управление инвестициями сервиса основано на аналитических технологиях FinEx (робо-эдвайзинге) и технологиях Яндекс. Денег. При планировании инвестиций Yammi ориентируется на снижение рисков и извлечение выгоды в долгосрочной перспективе, даже если некоторые из акций временно подешевеют.
Стартовая сумма для инвестирования на Yammi — 5 тыс. рублей. Сегодня это самый низкий порог входа на рынке личных инвестиций в России. При этом каждый месяц пользователь может пополнять инвестиционный портфель на сумму от 2 тыс. рублей. Минимальный срок инвестирования — один год, но владелец портфеля может в любой момент закрыть его или частично вывести из него деньги.
Чтобы начать работать с Yammi, нужно авторизоваться логином на Яндексе и пройти короткий тест. Он поможет сервису оценить склонность пользователя к риску и настроить его инвестиционный профиль: если человек готов рисковать, сервис будет вкладывать деньги в более рискованные и доходные бумаги. Дальше нужно указать начальную сумму, срок инвестирования и сумму ежемесячного пополнения портфеля. После этого сервис предложит заполнить анкету и подписать документы с помощью одноразового кода. Затем останется перевести деньги на Yammi из электронного кошелька или с банковского счёта — и инвестиционный портфель будет открыт. Таких портфелей можно создать сколько угодно.
На сервисе пользователь может также открыть индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС). Это позволит получить дополнительный доход в виде налогового вычета от государства.
Комиссия за использование Yammi — 1,5% от стоимости портфеля в год, но не меньше 3,25 руб. в день. Комиссия списывается раз в квартал. За вывод денег на электронный кошелёк комиссии нет, а вывод на банковский счёт будет стоить 3,5%. Чтобы пополнять портфель из электронного кошелька и выводить на кошелёк средства, нужно пройти упрощённую или полную идентификацию в Яндекс. Деньгах.
"Сервис Yammi — это новый шаг в развитии финтех-сервисов в России. Его создание — результат совместной работы команды Яндекс. Денег, одного из лидеров в сфере онлайн-платежей, и группы FinEx, которая привела современные технологии инвестирования в Россию. Для клиентов основная выгода от использования Yammi — это возможность быстро и легко стать грамотным инвестором на удобной технологической платформе и с минимальными издержками", — говорит Олег Янкелев, управляющий партнёр FinEx и генеральный директор УК «ФинЭкс Плюс».
"Мы надеемся, что Yammi поможет повысить интерес к рынку личных инвестиций в России и станет незаменимым инструментом для тех, кто хочет научиться инвестировать. С нашим новым сервисом людям не придётся уходить с головой в биржевые прогнозы. Технологии Яндекс. Денег и финансовый опыт FinEx позволяют выйти на рынок инвестиций, используя удобные и эффективные финансовые инструменты", — говорит Иван Глазачев, генеральный директор Яндекс. Денег.
Волга Ньюс: последние новости
Сегодня вечером Дмитрий Азаров в прямом эфире на канале «Россия 24» ответит на вопросы жителей региона В Тольятти 30 магазинов сети "Магнит" могут остаться без горячей воды из-за долгов Карта "Пенсионная" Россельхозбанка получила награду Frank RG
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР78
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями177
С Крымским мостом может произойти страшное406
Тест: Мужчина или женщина? Определите пол2
Раскрыто убийство в день матча Россия — Хорватия36
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
00:50
Лепс поразил горячим танцем в аэропорту
Шоу-бизнес
00:36
Россияне смогут выбрать дату регистрации брака
Общество Политика
02:50
В Киеве военный поджег себя возле Минобороны
Происшествия В мире
00:48
Полицейский спас человека от поезда в последнюю секунду
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение