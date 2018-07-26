Что будет если потрогать рукой расплавленный металл

Сталевар показал на видео настоящую магию: мужчина сунул руку в раскаленный металл и достал ее совершенно целой!

Удивительный фокус продемонстрировал рабочий из Армении . Все происходило на литейном производстве: мужчина несколько раз проводит ребром ладони по струе жидкого раскаленного металла — со стороны это выглядит просто невообразимым.

На самом деле, сталевар наверняка знаком с эффектом Лейденфроста: жидкость на поверхности руки при контакте с более горячим телом создает изолирующий слой пара. Долю секунды он спасает кожу от ожога, вот как на этом видео.

Но повторять все это самостоятельно мы вам настоятельно не советуем. Сталевар явно знает, что делает, а вот у человека неподготовленного в любой момент что-то может пойти не так.