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Летчики на штурмовиках и театральное представление: как «десантура» отметить свой праздник
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Летчики на штурмовиках и театральное представление: как «десантура» отметить свой праздник 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
2 август на аэродроме «Забельский» пройдет праздник, посвященный Дню Воздушно-Десантных Войск. В 11.00 часов на начнется торжественная часть — героев праздника поздравят официальные лица и представители общественной организации «Ветераны ВДВ и спецназа РБ».
Дети гордятся своими отцами
Помимо традиционной культурно-развлекательной программы, в небе под Уфой можно будет увидеть выступление пилотажной группы «Русь» Вяземского учебного авиационного центра ДОСААФ России.
— Летчики на штурмовиках L-39 «Альбатрос» продемонстрируют фигуры высшего пилотажа: проход в строю «ромбом», вираж с креном 60 градусов, боевые развороты с перестроением, перевернутый полет, маневры с элементом «бочки» и многое другое, — рассказали в городской администрации.
Кстати, в прошлом году День ВДВ выдался поистине семейным. На аэродром приезжали вместе с сыновьями и дочерьми. Специально к празднику родители прикупили маленькие тельняшки и голубые береты. По гордой осанке ребят можно было понять, что дети гордятся причастностью к празднику и знают, что их папы воевали в элитных войсках.
Стоит отметить, что в скором времени на территории региона построят новую базу. Там будут готовить призывников для службы в ВДВ. Соглашение о создании центра уже подписали глава Башкирии Рустем Хамитов и руководитель ДОСААФ генерал-полковник Александр Колмаков.
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