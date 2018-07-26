Летчики на штурмовиках и театральное представление: как «десантура» отметить свой праздник

2 август на аэродроме «Забельский» пройдет праздник, посвященный Дню Воздушно-Десантных Войск. В 11.00 часов на начнется торжественная часть — героев праздника поздравят официальные лица и представители общественной организации «Ветераны ВДВ и спецназа РБ».

Дети гордятся своими отцами

— Летчики на штурмовиках L-39 «Альбатрос» продемонстрируют фигуры высшего пилотажа: проход в строю «ромбом», вираж с креном 60 градусов, боевые развороты с перестроением, перевернутый полет, маневры с элементом «бочки» и многое другое, — рассказали в городской администрации.

Кстати, в прошлом году День ВДВ выдался поистине семейным. На аэродром приезжали вместе с сыновьями и дочерьми. Специально к празднику родители прикупили маленькие тельняшки и голубые береты. По гордой осанке ребят можно было понять, что дети гордятся причастностью к празднику и знают, что их папы воевали в элитных войсках.