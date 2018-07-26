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Кандидат С. Собянин начал серию встреч с экспертным сообществом для формирования своей программы
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Кандидат С. Собянин начал серию встреч с экспертным сообществом для формирования своей программы 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин начал серию встреч с экспертным сообществом для формирования своей программы, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва»
«Для москвичей, пожалуй, самое важное — это их здоровье, здоровье их родных и близких, их детей. Несмотря на то, что за последние годы мы в здравоохранении достаточно продвинулись, по целому ряду показателей вышли на европейский уровень, в том числе и по продолжительности жизни москвичей на уровень ведущих европейских городов. Тем не менее, эта проблема остается чрезвычайно актуальной. Нерешенных вопросов там более чем достаточно. Давайте на эти темы сегодня и поговорим», — сказал С. Собянин.
Он добавил, что необходимо обсудить работу поликлинического звена, доступность первичной медпомощи, работу стационаров.
Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования — 9 сентября 2018 г.
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