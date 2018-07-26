Ещё
Суд не принял к производству заявление о признании Железных дорог Якутии банкротом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Adidas рассказал о "жучке Путина" в мяче для Трампа
Adidas рассказал о "жучке Путина" в мяче для Трампа

Суд не принял к производству заявление о признании Железных дорог Якутии банкротом 

РЖД-Партнер 2 часа назад
Фото: РЖД-Партнер
Суд установил, что между сторонами заключено мировое соглашение, условия которого частично выполнены. Срок исполнения обязательств по мировому соглашению — 16 июля.
Предъявление требования о банкротстве обществом с ограниченной ответственностью «ТранзитЭнергоПром» осуществлено с нарушением условий Закона о банкротстве. У должника есть трехмесячный срок для оплаты своей задолженности, прежде чем кредитор вправе требовать банкротства предприятия. Согласно предоставленной ранее АО АК «Железные дороги Якутии» информации, задолженность предприятия уже погашена.
РЖД-Партнер: последние новости
«РЖД Логистика» организовала ускоренную доставку груза из Пекина в Москву в грузобагажном вагоне пассажирского поезда Стартовал главный конкурс для лучших компаний-заказчиков России Балтийский транспортный форум: прямой диалог власти и бизнеса
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР78
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями177
С Крымским мостом может произойти страшное406
Тест: Мужчина или женщина? Определите пол2
Раскрыто убийство в день матча Россия — Хорватия36
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
00:50
Лепс поразил горячим танцем в аэропорту
Шоу-бизнес
00:36
Россияне смогут выбрать дату регистрации брака
Общество Политика
02:50
В Киеве военный поджег себя возле Минобороны
Происшествия В мире
00:48
Полицейский спас человека от поезда в последнюю секунду
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение