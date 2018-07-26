Суд не принял к производству заявление о признании Железных дорог Якутии банкротом

Суд установил, что между сторонами заключено мировое соглашение, условия которого частично выполнены. Срок исполнения обязательств по мировому соглашению — 16 июля.

Предъявление требования о банкротстве обществом с ограниченной ответственностью «ТранзитЭнергоПром» осуществлено с нарушением условий Закона о банкротстве. У должника есть трехмесячный срок для оплаты своей задолженности, прежде чем кредитор вправе требовать банкротства предприятия. Согласно предоставленной ранее АО АК «Железные дороги Якутии» информации, задолженность предприятия уже погашена.