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Сегодня вечером Дмитрий Азаров в прямом эфире на канале «Россия 24» ответит на вопросы жителей региона
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Сегодня вечером Дмитрий Азаров в прямом эфире на канале «Россия 24» ответит на вопросы жителей региона 

Волга Ньюс 2 часа назад
В рамках программы, помимо других вопросов, он подведет итоги работы стратегической сессии «Сбережение народа», прошедшей в Самаре 24-25 июля. Напомним, в рамках работы над долгосрочной стратегией развития Самарской области запланировано проведение семи тематических сессий до сентября текущего года. Результатом каждой из них должны стать конкретные предложения, которые войдут в «Стратегию лидерства», разрабатываемую для региона. К участию в обсуждении в рамках сессий привлекается широкий круг экспертов, включающий в себя чиновников, депутатов, общественников, бизнесменов и активных граждан. Инициатива по выстраиванию работы над стратегией именно в таком формате принадлежит главе региона Дмитрию Азарову. Также в эфире врио губернатора Дмитрий Азаров ответит на вопросы о развитии системы здравоохранения губернии вцелом, улучшении медицинского обслуживания в городских и сельских поселениях области. Будут затронуты и другие актуальные для жителей области темы. Вопросы главе региона можно оставлять на страницах ГТРК-Самара в соцсетях, в гостевой на сайте tvsamara.ru.
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