Завод по производству медизделий из пластика построят в Подмосковье

right"Компания «Гранат Био Тех» заключила соглашение о взаимодействии с министерством инвестиций и инноваций Московской области. Поддержка региона поможет резиденту ОЭЗ «Дубна» в осуществлении проекта по созданию высокотехнологичного производства одноразовых медицинских изделий", — говорится в релизе.

Согласно сообщению, завод разместится на площади в 17 тысяч квадратных метров.

"Ежегодный объем выпуска продукции составит до 200 миллионов вакуумных систем для взятия, хранения и транспортировки крови. Также будет налажен выпуск двухсторонних игл для проведения процедуры взятия венозной крови с объемом до 80 миллионов штук в год. Завод будет оснащен уникальными технологическими решениями по автоматизации сборки", — отмечает пресс-служба.

По ее данным, «Гранат Био Тех» намерена завершить строительство первой очереди предприятия в III квартале 2018 года. Запустить комплекс полностью фирма планирует в начале следующего года.