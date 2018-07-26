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Завод по производству медизделий из пластика построят в Подмосковье
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Завод по производству медизделий из пластика построят в Подмосковье 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. На территории особой экономической зоне (ОЭЗ) «Дубна» в Московской области будет налажено производство широкого ассортимента одноразовых медицинских изделий из пластика, сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства Подмосковья Дениса Буцаева.
right"Компания «Гранат Био Тех» заключила соглашение о взаимодействии с министерством инвестиций и инноваций Московской области. Поддержка региона поможет резиденту ОЭЗ «Дубна» в осуществлении проекта по созданию высокотехнологичного производства одноразовых медицинских изделий", — говорится в релизе.
Согласно сообщению, завод разместится на площади в 17 тысяч квадратных метров.
"Ежегодный объем выпуска продукции составит до 200 миллионов вакуумных систем для взятия, хранения и транспортировки крови. Также будет налажен выпуск двухсторонних игл для проведения процедуры взятия венозной крови с объемом до 80 миллионов штук в год. Завод будет оснащен уникальными технологическими решениями по автоматизации сборки", — отмечает пресс-служба.
По ее данным, «Гранат Био Тех» намерена завершить строительство первой очереди предприятия в III квартале 2018 года. Запустить комплекс полностью фирма планирует в начале следующего года.
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