Матвиенко «за» смягчение статьи за репосты и «против» пива на стадионах

На последнее заседание в этой сессии Совфед соберется в субботу, но об итогах работы говорить уже можно. В целом, они позитивные, оценила Матвиенко. В ходе весенней сессии верхняя палата рассмотрела и одобрила 270 законов, выросла и медийная активность сенаторов, и их активность в части законотворческой инициативы. Так, в среду Госдума приняла закон о расширении списка редких (орфанных) заболеваний, который, отметила Матвиенко, последовательно продвигал Совфед. Благодаря этому в бюджете 2019 года будет выделено более 10 млрд рублей на лекарства орфанным больным.

"Полторы тысячи детей, имеющие тяжелейшие заболевания, будут своевременно получать лекарства", — подчеркнула спикер Совфеда.

По ее словам, план работы на осеннюю сессию уже утвержден, и «она будет супернасыщенной». На осень планируется рассмотрение законопроектов по реализации майского указа президента РФ Владимира Путина и Послания Федеральному собранию. «Здесь очень важно не задержаться на старте», — сказала Матвиенко.

Что касается изменения пенсионного законодательства, то Совет Федерации при подготовке своих поправок намерен предложить целый комплекс мер для защиты граждан, заявила Матвиенко. «Это специальные программы регулирования рынка труда для этой категории граждан, это программы переподготовки, повышения профессионального уровня, программы медицинского обеспечения граждан предпенсионного и пенсионного возраста и другие меры», — перечислила спикер Совфеда.

По убеждению Матвиенко, «изменение пенсионного законодательства — это не только и не столько повышение пенсионного возраста, это целая система мер, направленная на создание комфортных условий жизни людей предпенсионного и затем пенсионного возраста». «Эту систему фундаментальных мер вместе с обществом, гражданами необходимо обсуждать, формулировать и принимать ее в пакете вместе с изменениями в пенсионное законодательство. Нужно, чтобы они были прописаны в законах, в нормативных актах», — подчеркнула Матвиенко.

В целом, по ее мнению, изменение параметров пенсионной системы необходимо для роста пенсий, для стабильности рынка труда с учетом демографических тенденций. «Самое главное, что государство при любых условиях гарантирует нашим гражданам выплату пенсий. Недопустимо повторить ситуацию 90-х годов, когда, вы помните, пенсии до года не платились. Ничего подобного впредь никогда не повторится», — заверила Матвиенко.

"Ответственное правительство всегда планирует свою работу на стратегическую перспективу. А демографическая ситуация и тенденции в этой сфере таковы, что если не вносить изменения в пенсионное законодательство, то наполнение Пенсионного фонда будет ухудшаться", — отметила спикер верхней палаты. Меры, предложенные правительством, не только позволят повышать размер пенсий, но и обеспечат постепенный переход к более высокому возрасту выхода на пенсию: «Максимальный возраст выхода на пенсию для женщин запланирован на 2034 год, это плавное повышение в течение 16 лет. Для мужчин — в течение 10 лет».

Кроме того, Валентина Матвиенко предлагает переформатировать и гуманизировать применение 282-й статьи Уголовного кодекса РФ , предусматривающей в том числе ответственность за лайки и репосты сообщений определенного содержания в соцсетях. По словам спикера, практика применения этой статьи «очень вульгаризирована». «Во всем нужно чувство меры — нельзя завалиться ни в одну, ни в другую сторону. Любые перегибы очень вредны и малоэффективны», — сказала она, добавив, что «вопрос надо гуманизировать, уточнить юридически», и Совфед тоже будет в этом участвовать.

Валентина Матвиенко также заявила о необходимости изменений в системе ФСИН . Об этом, по ее словам, говорит то, что происходят такие ЧП, как в ярославской колонии, где был жестоко избит заключенный Евгений Макаров . «То, что такие случаи происходит, говорит о том, что система ФСИН нуждается в реформировании», — считает Матвиенко. По ее словам, одним из вариантов решения может быть разделение функции охраны и перевоспитания. «Ключ лежит в том, что нужно разделить функции — функции контроля и охраны, которые должны нести соответствующие службы, и функции перевоспитания и социализации осужденных. И вот этим должна заниматься гражданская служба, это должно быть открыто для гражданского общества», — сказала Матвиенко. «Мы обязательно подключимся к этой работе», — заверила она. «Гуманизация общества, неприятие обществом такого рода злодеяний — это крайне важно для развития нашей страны», — подчеркнула спикер Совфеда.

Кроме того, Матвиенко не против обсуждения переноса единого дня голосования с сентября на другое время. Впрочем, спешить с принятием решения не следует, считает она. «Я не против того, чтобы обсуждать, и ни в коей мере не против того, чтобы найти, может быть, лучшее время», — сказала спикер, отвечая на вопрос «РГ». При этом она отметила, что «учитывая масштабы и размеры нашей страны, количество часовых поясов, разные климатические условия, найти такой единый день голосования, которому бы все аплодировали и были бы рады, и он бы всем подошел, практически невозможно».

"Можно подвигать — на неделю раньше, две недели позже, — но все равно будут как довольные, так и недовольные", — считает Матвиенко. «Давайте посоветуемся с регионами, с политическими партиями. И если такой оптимальный вариант будет найден, то почему нет?» — заметила она. В связи с этим Матвиенко поддержала действия властей Москвы , которые приняли решение о создании экстерриториальных участков в соседних регионах, чтобы дачники смогли проголосовать. «То, что делает Москва — считаю, очень правильно, когда создаются дополнительные условия, чтобы каждый гражданин, независимо от того, где он находится, имел возможность сделать свой выбор», — отметила Матвиенко. Она не исключила, что опыт Москвы по созданию экстерриториальных участков для дачников в перспективе может быть оформлен законодательно.

А вот предложение разрешить употребление пива на стадионах Матвиенко не поддерживает. «Я лично не поддерживаю, стадионы построили для того, чтобы вести спортивный образ жизни, чтобы там занимались футболом, бегали, чтобы там в подтрибунных помещениях были для детей условия для занятия спортом», — сказала она.