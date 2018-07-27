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Кадровый вопрос. Ольга Кузнецова займет пост вице-губернатора, курирующего вопросы промышленной политики и инвестиций Мурманской области
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Кадровый вопрос. Ольга Кузнецова займет пост вице-губернатора, курирующего вопросы промышленной политики и инвестиций Мурманской области 

ГТРК «Мурман» 58 минут назад
Сегодня утром глава области обсудила кадровые вопросы с вице-губернатором Григорием Стратием, который принял решение покинуть свой пост, и министром промышленности и предпринимательства Ольгой Кузнецовой. Марина Ковтун поблагодарила своего заместителя за плодотворную работу и выразила уверенность в том, что приходящая ему на смену Ольга Кузнецова, в свою очередь, справится с поставленными перед областью задачами.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: «Министерство за эти годы окрепло, набрало мускулы, есть стратегия деятельности есть определенный план. Эти планы сегодня соответствуют всем направлениям, в которых работает и правительство РФ, и правительство Мурманской области. Поэтому я хотела — Ольга Александровна — именно вам предложить пост вице-губернатора, вы себя зарекомендовали, как очень отечественный, профессиональный руководитель. Вы прошли достаточно большой курс обучения за последние годы, в том числе и в системе Сколково. Я уверена, что профессионализма и воли у вас хватит».
Заместитель губернатора Мурманской области Григорий Стратий: «Все эти годы непосредственного кураторства я видел, как растет Ольга Александровна, я уверен, что она справится и приумножит на этом направлении работу — те задачи, которые стоят перед регионом будут решены успешно».
Министр промышленности и предпринимательства Мурманской области Ольга Кузнецова: «Направление действительно важное и инвестиционный климат и малый, и средний бизнес, и развитие ключевых отраслей нашей промышленности — горнодобывающей промышленности, судоремонта, рыбной и сельского хозяйства и многие другие направления — они очень важны и сделаю все возможное, чтобы вас не подвести».
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