Судебные приставы Адыгеи провели рейд по неплательщикам кредитов

В период с 17 по 20 июля судебные приставы Республики Адыгея совместно с представителями кредитных учреждений провели рейд по адресам должников. Мероприятие организовано с целью принятия мер по взысканию задолженности по кредитам и побуждения должников к своевременной оплате.

Всего за время проведения рейдового мероприятия судебные приставы отработали более 840 исполнительных производств в результате чего составлено 40 актов описи и ареста имущества, вынесено 67 постановлений об обращении взыскания на доходы должников, 167 должников временно ограничены в праве выезда за пределы страны, частично взыскано 75 тыс. рублей.

Управление ФССП России по Республике Адыгея напоминает жителям о возможностях информационного ресурса «Банк данных исполнительных производств».

Преимущество использования Банка данных заключается в возможности распечатывания квитанции, которую можно оплатить в любом отделении банка.

Оплатить задолженность можно и непосредственно на сайте, с помощью электронных платежных систем.