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Судебные приставы Адыгеи провели рейд по неплательщикам кредитов
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Судебные приставы Адыгеи провели рейд по неплательщикам кредитов 

АиФ Адыгея 46 минут назад
Фото: АиФ Адыгея
В период с 17 по 20 июля судебные приставы Республики Адыгея совместно с представителями кредитных учреждений провели рейд по адресам должников. Мероприятие организовано с целью принятия мер по взысканию задолженности по кредитам и побуждения должников к своевременной оплате.
Всего за время проведения рейдового мероприятия судебные приставы отработали более 840 исполнительных производств в результате чего составлено 40 актов описи и ареста имущества, вынесено 67 постановлений об обращении взыскания на доходы должников, 167 должников временно ограничены в праве выезда за пределы страны, частично взыскано 75 тыс. рублей.
Управление ФССП России по Республике Адыгея напоминает жителям о возможностях информационного ресурса «Банк данных исполнительных производств».
Преимущество использования Банка данных заключается в возможности распечатывания квитанции, которую можно оплатить в любом отделении банка.
Оплатить задолженность можно и непосредственно на сайте, с помощью электронных платежных систем.
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