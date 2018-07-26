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Судебные приставы Адыгеи провели акцию по сдаче донорской крови
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Судебные приставы Адыгеи провели акцию по сдаче донорской крови 

АиФ Адыгея 2 часа назад
Фото: АиФ Адыгея
«В соответствии с планом-графиком проведения Дней донора на предприятиях, в учреждениях и организациях г. Майкопа и районов Республики Адыгея на 2018 год в период с 23 по 27 июля судебные приставы Управления ФССП России по Адыгее сдают донорскую кровь», рассказали в пресс-службе УФССП по Адыгее.
Работники Управления и структурных подразделений регулярно вносят вклад в пополнение банка крови республики. Начиная с 2006 года Управление проводит целенаправленную работу по организации, проведению акций и пропаганде безвозмездного донорства крови и ее компонентов среди работников службы судебных приставов.
В этом году это уже третья донорская акция, в которой принимают участие более 30 работников Управления ФССП России по Республике Адыгея. Большинство участников акции являются активными донорами, некоторые сотрудники впервые приняли участие.
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