Занятие по скандинавской ходьбе состоялось в Вороновском

Фото: официальная страница ЦСО «Щербинский» в социальных сетях

Жители поселения Вороновское посетили занятие по скандинавской ходьбе 26 июля.

Как сообщили на официальном сайте ЦСО «Щербинский» в социальных сетях, участники встречи получили пользу для своего здоровья и зарядились бодростью.

Занятие по скандинавской ходьбе состоялось в парке Коммунальщиков. Жители выполнили ряд спортивных упражнений, используя специальное оборудование.

Мероприятие прошло в рамках пилотного проекта «Московское долголетие».

Ранее стало известно, что на участие в программе заполнили анкеты более 160 жителей поселения Вороновское.