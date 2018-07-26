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Занятие по скандинавской ходьбе состоялось в Вороновском
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Занятие по скандинавской ходьбе состоялось в Вороновском 

Администрация поселения Вороновское 2 часа назад
Фото: официальная страница ЦСО «Щербинский» в социальных сетях
Жители поселения Вороновское посетили занятие по скандинавской ходьбе 26 июля.
Как сообщили на официальном сайте ЦСО «Щербинский» в социальных сетях, участники встречи получили пользу для своего здоровья и зарядились бодростью.
Занятие по скандинавской ходьбе состоялось в парке Коммунальщиков. Жители выполнили ряд спортивных упражнений, используя специальное оборудование.
Мероприятие прошло в рамках пилотного проекта «Московское долголетие».
Ранее стало известно, что на участие в программе заполнили анкеты более 160 жителей поселения Вороновское.
Администрация поселения Вороновское: последние новости
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