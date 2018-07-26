Неподалеку от Южнопортового обустроят зону технических видов спорта

В соседнем с Южнопортовым районе — Печатниках — на днях стартовало благоустройство зоны технических видов спорта. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

«На территории площадью 27 га, удаленной от жилых кварталов, разместят трассы для занятий экстремальными видами спорта. Уже ведутся обустройство дорожно-тропиночной сети вдоль набережной, подготовка оснований трассы для дрифта и плоскостной парковки, монтаж коммуникаций под торшерное освещение. Проект спортивных и развлекательных зон подготовили по итогам общественных обсуждений с участием жителей, представителей местных органов управления и спортивных ассоциаций», — цитирует Бирюкова издание.

Здесь планируют создать четыре кольцевые трассы: протяженностью 1000 м — для картинга, 1880 м — для мотоциклетного кросса, трек для велосипедного кросса (350 м) и многофункциональную трассу (1000 м). В целях безопасности все трассы огородят, при этом будет обеспечен проезд для экстренной медицинской техники. В каждой зоне откроются пункты проката с раздевалками и всем необходимым спортивным инвентарем. (еп)