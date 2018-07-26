Двор в Кировских дачах благоустроят по заявкам жителей

Согласно заявка, которые подали жители весной этого года в Выборгскую Администрацию, подрядчик вышел на работы по благоустройству дворовой территории в Кировских Дачах между домами № 3а и № 6.

Благодаря программе «Формирование комфортной городской среды», стартовавшей в России в 2016 году, жители получили возможность повлиять на изменение своих дворов. Скоро в Кировских Дачах появится выделенная зона для парковки автомобилей, современная детская площадка и фонари, будут отремонтированы проезды и пешеходные участки двора.

Как рассказали в пресс-службе района, подрядчик уже приступил к работам, ведь контракт с ним заканчивается в первой декаде сентября, а несвоевременное и некачественное исполнение работ влечет за собой негативные последствия для исполнителя.

На 2018 год в городе по программе предусмотрено отремонтировать 5 дворов:

Ленинградское шоссе, д.41; ул. Кировские Дачи, д.3а-6; пр. Ленина, 22,24, 28, — ул. Мира, д.3; ул. Гагарина, д.21; ул. Гагарина, д.33;

Напомним, что в этом году в городе проводятся масштабные работы по благоустройству: по всей центральной части города установлены новые светодиодные фонари, параллельно проходят работы по ремонту сетей ливневой канализации, открыто две новые детские площадки, завершаются работы на набережной, в парке Ленина, в Треугольном сквере, аллее на ул. Димитрова. Сквер мужества и Сквер молодежи будут благоустроены к сентябрю 2018 года.