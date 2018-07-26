В США идентифицировали останки 1642-й жертвы теракта 11 сентября

Как сообщается, судмедэксперты смогли установить личность 1642-й жертвы страшного теракта, устроенного членами запрещенной в РФ организации «Аль-Каида» . Речь идет о 26-летнем финансовом аналитике Скотте Майкле Джонсоне. Он работал на 89-м этаже южной башни в инвестиционной компании Keefe, Bruyette & Woods.

На протяжении 17 лет специалисты пытались определить принадлежность костей, извлеченных из здания. С помощью более современных методов они все же смогли извлечь ДНК и сравнить ее с базой данных, содержащей 17 тысяч образцов погибших и их родственников. ДНК сопоставляли с образцом зубной щетки Скотта и его родителей.

Напомним, 11 сентября 2001 года произошел крупнейший теракт в истории человечества. Два самолета врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще один влетел в здание Пентагона . Погибли почти три тысячи человек.

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