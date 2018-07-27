Ещё
МГУ покажет трансляцию лунного затмения в прямом эфире
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара

МГУ покажет трансляцию лунного затмения в прямом эфире 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: CHIPS journal
Государственный астрономический институт им. П. Штернберга, являющийся одним из подразделений МГУ им. М. Ломоносова, 27 июля покажет трансляцию лунного затмения в прямом эфире. Об этом сообщает пресс-служба МГУ.
«МГУ покажет прямую трансляцию лунного затмения с плато Шатжатмаз — наблюдательной площадки Кавказской горной обсерватории МГУ. В случае пасмурной погоды наблюдение перенесут на другую площадку. Затмение станет самым длительным в XXI веке. Уникальность события заключается в совпадении лунного затмения и великого противостояния Марса. На четыре часа кроваво-красная Луна повиснет над Землей, а чуть ниже расположится не менее багровый Марс. При этом Марс приблизится к нам и будет выглядеть в пять раз больше обычного. Так близко Марс подлетал к нам в последний раз в августе 2003 г.», — говорится в сообщении.
Уточняется, что трансляция будет доступна в официальном канале Государственного астрономического института им. П. Штернберга в YouTube.
Лунное затмение начнется 27 июля в 21:24 по московскому времени.
Агентство «Москва»: последние новости
Госдума может изменить график проведения пленарных заседаний в ходе осенней сессии Власти Москвы предложат новый участок для съемок «Дома-2» в течение двух месяцев Москва стала лидером рейтинга ООН по оказанию электронных услуг горожанам
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной407
Захарченко ранен215
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий693
Россиян могут лишить права на выезд53
Тысячи крымчан подозревают в измене родине113
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Политика
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
05:29
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной
Политика
00:45
Власти Москвы спасли «Дом-2»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение