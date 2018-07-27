МГУ покажет трансляцию лунного затмения в прямом эфире

Государственный астрономический институт им. П. Штернберга, являющийся одним из подразделений МГУ им. М. Ломоносова, 27 июля покажет трансляцию лунного затмения в прямом эфире. Об этом сообщает пресс-служба МГУ.

«МГУ покажет прямую трансляцию лунного затмения с плато Шатжатмаз — наблюдательной площадки Кавказской горной обсерватории МГУ. В случае пасмурной погоды наблюдение перенесут на другую площадку. Затмение станет самым длительным в XXI веке. Уникальность события заключается в совпадении лунного затмения и великого противостояния Марса. На четыре часа кроваво-красная Луна повиснет над Землей, а чуть ниже расположится не менее багровый Марс. При этом Марс приблизится к нам и будет выглядеть в пять раз больше обычного. Так близко Марс подлетал к нам в последний раз в августе 2003 г.», — говорится в сообщении.

Уточняется, что трансляция будет доступна в официальном канале Государственного астрономического института им. П. Штернберга в YouTube.

Лунное затмение начнется 27 июля в 21:24 по московскому времени.