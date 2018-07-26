На победу в премии WOW Awards претендуют 422 работы

МОСКВА , 26 июл — РИА Недвижимость. Организаторы премии WOW Awards, определяющей лучшие рекламные проекты компаний рынка недвижимости и самый эффективный креатив отрасли, приняли к рассмотрению 422 работы, рассказали РИА Недвижимость в оргкомитете премии.

"Всего было подано 473 заявки, но часть из них не прошли модерацию", — сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что число участников WOW Awards в этом году является рекордным для премии. «Например, в прошлом году было подано 369 работ», — отметил представитель оргкомитета.

"Мы получили заявки из 22 городов со всей России — такого широкого участия регионов раньше не было. При этом региональные работы зачастую не уступают в креативе столичным проектам", — обратил внимание он.

Собеседник агентства рассказал, что самая популярная номинация в этом году на WOW Awards — это наружная реклама, за ней идут буклеты объектов и проекты в соцсетях. А меньше всего заявок организаторы получили в номинациях «Интернет-баннер» и «Модуль в печатных СМИ».

"Интересно, что участники премии 2018 года часто использовали тему исторических корней в позиционировании объектов", — сообщил он.

Премия WOW Awards проводится в седьмой раз. Подать заявку на участие в ней могли авторы и заказчики любого рекламного проекта по недвижимости, который был представлен на рынке в период с 1 июня 2017 года по 31 мая 2018 года. Всего в премии 22 номинации в пяти категориях — «Позиционирование», «Интернет-продвижение», «Мультимедиа», «Печатная реклама» и «Продвижение». Участников WOW Awards оценивает жюри из 93 человек: представителей маркетинга девелоперов и лучших креативных агентств.