Ещё
На победу в премии WOW Awards претендуют 422 работы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На победу в премии WOW Awards претендуют 422 работы 

РИА Недвижимость 28 минут назад
МОСКВА, 26 июл — РИА Недвижимость. Организаторы премии WOW Awards, определяющей лучшие рекламные проекты компаний рынка недвижимости и самый эффективный креатив отрасли, приняли к рассмотрению 422 работы, рассказали РИА Недвижимость в оргкомитете премии.
"Всего было подано 473 заявки, но часть из них не прошли модерацию", — сказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что число участников WOW Awards в этом году является рекордным для премии. «Например, в прошлом году было подано 369 работ», — отметил представитель оргкомитета.
"Мы получили заявки из 22 городов со всей России — такого широкого участия регионов раньше не было. При этом региональные работы зачастую не уступают в креативе столичным проектам", — обратил внимание он.
Собеседник агентства рассказал, что самая популярная номинация в этом году на WOW Awards — это наружная реклама, за ней идут буклеты объектов и проекты в соцсетях. А меньше всего заявок организаторы получили в номинациях «Интернет-баннер» и «Модуль в печатных СМИ».
"Интересно, что участники премии 2018 года часто использовали тему исторических корней в позиционировании объектов", — сообщил он.
Премия WOW Awards проводится в седьмой раз. Подать заявку на участие в ней могли авторы и заказчики любого рекламного проекта по недвижимости, который был представлен на рынке в период с 1 июня 2017 года по 31 мая 2018 года. Всего в премии 22 номинации в пяти категориях — «Позиционирование», «Интернет-продвижение», «Мультимедиа», «Печатная реклама» и «Продвижение». Участников WOW Awards оценивает жюри из 93 человек: представителей маркетинга девелоперов и лучших креативных агентств.
РИА Недвижимость: последние новости
"Мосметрострой" может построить тоннель вблизи Севастополя Жизнь в зеленом цвете: каким должен быть экологичный мегаполис будущего Госдума приняла закон, регулирующий правила сноса самовольных построек
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
С Крымским мостом может произойти страшное417
Раскрыто убийство в день матча Россия — Хорватия21
Звезды КВН требуют линчевать убийцу жены коллеги42
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип402
ЕС поддержал «Крымскую декларацию»130
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
00:36
Россияне смогут выбрать дату регистрации брака
Общество Политика
02:50
В Киеве военный поджег себя возле Минобороны
Происшествия В мире
00:48
Полицейский спас человека от поезда в последнюю секунду
Происшествия
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
10:50
Блогер Никита Шалагинов умер от рака
Общество
00:21
Названы самые «дорогие» звезды Instagram
Шоу-бизнес
00:25
«Правый сектор» угрожает генералам ВСУ
Украина Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение