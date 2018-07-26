Видео: балерина Волочкова приехала в суд по делу о воровстве ее шофера

Балерина и светская львица Анастасия Волочкова прибыла на очередное заседание по делу о мошенничестве ее бывшего шофера Александра Скиртача в Тверской суд Москвы . Как ранее она говорила в интервью, обвинение насчитало девять эпизодов воровства. Обвинительница уверена — водитель присваивал ее личные вещи, подарки близким, которые она через него посылала, деньги, просил средства на техосмотр автомобиля, которого не проводил и личные нужды — не возвращая.

В марте этого года Волочкова напрасно приехала в суд, так как ее оппонент не явился на заседание. Артистка устроила пресс-конференцию прямо на пороге учреждения правосудия. Вместе со своим адвокатом она рассказала журналистам, что неявка по причине высокой температуры — просто маневр, так как никто не хочет «защищать мошенника». Балерина сказала, что в течение года работы со Скиртачом не раз видела «спектакли» про проблемы со здоровьем.

Ранее Пятый канал рассказывал о письме Скиртача к Волочковой с раскаянием и просьбой о личной встрече, на которой он бы смог принести извинения и «понять, кто я, тот самый Саша без лжи». Письмо балерину ее тронуло. Она его обнародовала и еще раз предупредила подписчиков остерегаться семьи Скиртача.