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Введенский храм в Южном Бутово могут сдать в эксплуатацию в начале 2019 г.
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Введенский храм в Южном Бутово могут сдать в эксплуатацию в начале 2019 г. 

Агентство «Москва» 26 минут назад
Введенский храм в районе Южное Бутово могут сдать в эксплуатацию в начале 2019 г., сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы со ссылкой на его главу Сергея Левкина.
«В Южном Бутово до конца текущего года планируется завершить создание инженерной инфраструктуры храмового комплекса в честь Ведения во храм Пресвятой Богородицы и провести благоустройство территории. В начале 2019 г. комплекс может быть сдан в эксплуатацию. Работы по созданию объекта ведутся в рамках программы по строительству православных храмов в столице, которая в свое время была известна под названием «Программа 200 храмов», — приводятся в сообщении слова С. Левкина.
Он уточнил, что Введенский храм на ул. Южнобутовская рассчитан на тысячу прихожан. Его здание в наружных стенах уже построено. Сейчас строители заняты прокладкой инженерных сетей. Им предстоит отделка цокольного этажа здания храма и благоустройство прилегающей территории.
«Введенский храм должен стать одним из самых красивых не только в Южном Бутово, но и вообще в Москве, поскольку его проект, созданный специалистами ООО «Архитектурно-художественные мастерские Данилова монастыря», стал победителем Всероссийского смотра-конкурса проектов православных храмов ХХI века», — сказал С. Левкин.
Он также добавил, в Южном Бутово готовится к Великому освящению еще один храм — Храмовый комплекс в честь праведного воина Федора Ушакова, также расположенный на ул. Южнобутовская. Само здание храма уже введено в эксплуатацию.
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