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На Саратовских рынках изъяли 20 бутылок поддельной водки и более тысяч единиц контрафактной одежды
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На Саратовских рынках изъяли 20 бутылок поддельной водки и более тысяч единиц контрафактной одежды 

САРАТОВ24 28 минут назад
Фото: САРАТОВ24
В Саратове проверяли рынки, выявляли нарушения, связанные с незаконным оборотом алкогольной продукции, продажей контрафактных вещей, а также нарушениями миграционного законодательства. В рейдах приняли участие полицейские, участковые, сотрудники управления по вопросам миграции. Об этом сообщили в пресс-службе Управления внутренних дел области. В ходе проверки было установлено, что в Кировском районе на одном из рынков индивидуальный предприниматель работал без лицензии. При этом он продавал алкоголь в часы запрета. У него было изъято 20 бутылок контрафакта. Возбуждены дела об административных правонарушениях.
На другом крупном рынке на территории Кировского района у восьми индивидуальных предпринимателей было обнаружено и изъято 388 единиц одежды и обуви. Товары были с логотипами известных брендов имеющей признаки контрафактности. В отношении владельцев возбуждены дела об административных правонарушениях за незаконное использование средств индивидуализации товаров.
"В Ленинском районе полицейские провели проверку на территории одного из рынков и изъяли товар. Было установлено, что изъятая одежда и обувь имеют признаки контрафактности — на них размещены изображения, сходные с зарегистрированными товарными знаками известных производителей спортивной одежды. Изъято около 890 единиц контрафактной одежды", — рассказали в ведомстве.
Шесть граждан были привлечены к ответственности за нарушения миграционного законодательства.
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