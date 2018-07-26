Когда станет безопасным выкладывать свои личные данные в интернет?

26 июля в 12.00 в пресс-центре « Парламентской газеты » пройдет пресс — конференция председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонида Левина по итогам работы комитета в весеннюю сессию Государственной думы.

— Когда в России начнут присваивать звания «Заслуженный журналист» и «Заслуженный работник связи и информации»?

— Когда станет безопасным выкладывать свои личные данные в интернет?

— Какие услуги и когда можно будет получить по номеру мобильного телефона?

— Закон «О почтовой связи» принят. Улучшится ли качество работы почты?

На эти и другие вопросы Леонид Левин ответит в четверг, 26 июля в пресс-центре «Парламентской газеты».

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Речь также пойдет о самых ярких законодательных инициативах и законах, принятых в весеннюю сессию.

Приглашаются СМИ!

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