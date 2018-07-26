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Когда станет безопасным выкладывать свои личные данные в интернет?
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Когда станет безопасным выкладывать свои личные данные в интернет? 

Парламентская газета 26 минут назад
Фото: Парламентская газета
26 июля в 12.00 в пресс-центре «Парламентской газеты» пройдет пресс — конференция председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонида Левина по итогам работы комитета в весеннюю сессию Государственной думы.
— Когда в России начнут присваивать звания «Заслуженный журналист» и «Заслуженный работник связи и информации»?
— Когда станет безопасным выкладывать свои личные данные в интернет?
— Какие услуги и когда можно будет получить по номеру мобильного телефона?
— Закон «О почтовой связи» принят. Улучшится ли качество работы почты?
На эти и другие вопросы Леонид Левин ответит в четверг, 26 июля в пресс-центре «Парламентской газеты».
Прямая трансляций — в наших группах в социальных сетях.
Речь также пойдет о самых ярких законодательных инициативах и законах, принятых в весеннюю сессию.
Приглашаются СМИ!
Аккредитация по тел. : 8 (495) 637-69-79, 8 (917) 540 19 24  e-mail:n.stukova@pnp.ru
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