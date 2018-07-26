Калининградский суд подготовил 15 исков против «Натали турс»

Пострадавшие от деятельности фирмы «Натали турс» жители Калининградской области собираются отстаивать свои права в суде. По заявлениям регионального Роспотребнадзора , некоторые из исковых заявлений уже направлены в суд.

«На рассмотрении в управлении находятся 11 письменных обращений, из которых девять касаются подготовки и направления исковых заявлений в суд, в двух обращениях требования потребителей сводятся в подготовке заключений для суда в защиту их прав. В судебные органы уже направлено четыре иска в защиту интересов потребителей», — прокомментировали данную ситуацию в ведомстве.

Только вчера, 25 июля, «горячая линия» ведомства приняла 23 устных обращения, которые были связаны с деятельностью туроператора. Позвонив специалистам Роспотребнадзора, граждан региона информируют о порядке их действий по соблюдению претензионного порядка возврата денег в связи с односторонним отказом от договоров.

Ранее стало известно, что фирма «Натали турс» не может предоставлять услуги за рубежом по уже подтвержденным турам, так как принимающие компании отказались предоставлять услуги туристам в кредит. Известно, что у фирмы купили путевки свыше 10 тысяч граждан России

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