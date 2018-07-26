Окрестности нескольких хабаровских поселений пострадали из-за распыления пестицидов

ХАБАРОВСК , 26 июля. / ТАСС /. Растительность у нескольких поселений и на приусадебных участках в двух районах Хабаровского края пострадала от неправильной обработки соевых полей пестицидами. Об этом ТАСС в четверг сообщили в управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю и Еврейской АО.

"Пожелтели листья деревьев, кустарников, пострадали особенно чувствительные дикорастущие растения. Изменение окраса из-за разнесенных ветром паров пестицидов после обработки производителем молока «Хорская буренка» соевых полей отмечалось в Хабаровском районе и районе имени Лазо. В частности, у сел Гродеково, Могилевка, Смирновка, Чистополье, а также на территориях ряда приусадебных участков", — сказал начальник отдела государственного земельного надзора управления Алексей Юн.

Он уточнил, что масштабного загрязнения не произошло, однако владельцам участков, на которые попали химикаты, рекомендовали выдержать некоторый срок перед использованием земли. Специалисты Россельхознадзора совместно с прокурорами проверили «Хорскую буренку», было выявлено, что при обработке сои от сорняков не соблюдались правила обращения и использования пестицидов.

"В почве и на листве обнаружены превышения предельно допустимых концентраций метолахлора, что явилось причиной изменения окраса листьев растений", — сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.

В отношении юридического лица и руководителя возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 8.3 КоАП РФ ("Нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами").

По данным регионального управления Россельхознадзора, нарушение регламентов применения пестицидов было зафиксировано и в работе Дальневосточного научно— исследовательского института сельского хозяйства. Институт передал землю одному из местных предприятий, которое построило теплицы для выращивания огурцов и помидоров, а при отборе проб почвы позднее было выявлено превышение пестицидов в несколько раз. Институт оштрафовали на 1,5 млн рублей. Решается вопрос с восстановлением земли после такой обработки.

Рост нарушений при обработке растений пестицидами

Количество нарушений при обращении с агрохимикатами приобретает массовый характер, отметили в Россельхознадзоре. Это произошло из-за неточностей в законодательстве и отсутствия квалифицированных специалистов в области защиты растений на предприятиях.

"С 2011 года поправками в закон о безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами полномочия в этой сфере разделили между тремя ведомствами, контроль за применением пестицидов в растениеводстве при этом оказался ни за кем не закреплен. Надзор за этой сферой ослаб из-за этой правовой неточности, что привело к росту количества нарушений и загрязнению окружающей среды", — сказал Юн.