Россия для нас в десятке приоритетных стран

МОСКВА , 26 июл — ПРАЙМ, Алсу Гараева. Первая карта японской платежной системы JCB появилась в России три года назад, с тех пор их количество выросло до 500 тысяч. Российский рынок компания рассматривает в качестве одного из приоритетных направлений международного бизнеса и собирается усилить позиции благодаря сотрудничеству с крупнейшими банками. В интервью агентству «Прайм» исполнительный вице-президент JCB International Co. Ltd Юичиро Кадоваки рассказал, как JCB удается расширять присутствие в России благодаря сотрудничеству с картой «Мир», озвучил планы по совместным проектам со Сбербанком и назвал технологические новинки в сфере безналичных расчетов, которые в скором времени могут появиться в России.

— Какова текущая стратегия развития JCB на российском рынке?

— Основная наша стратегия — это увеличение количества выпущенных карт и повышение узнаваемости бренда. В России сейчас выпускаются кобейджинговые карты «Мир»-JCB, на текущий момент эмитировано 200 тысяч таких карт.

— Является ли российская карта «Мир» реальным конкурентом JCB?

Шри-Ланки, — Для нас это в первую очередь сотрудничество. Формат такого партнерства для нас не уникален, совместные карты мы выпускаем, например, на рынке Индии Пакистана . Во многих странах национальные платежные системы только развиваются, что создает отличные возможности для сотрудничества. Крупные развивающиеся страны нацелены на создание собственных платежных брендов в качестве альтернативы международным платежным системам. У нас совершенно другая ситуация: мы поддерживаем выпуск совместных продуктов и рады такому сотрудничеству.

— Какие у компании планы развития на рынках других стран СНГ?

Казахстан, Азербайджан, Армения и — JCB активно развивает сеть приема в странах СНГ. В то же время мы понимаем, что поток туристов из Японии и СНГ в эти страны пока недостаточен, хотя он, безусловно, есть. Мы также нацелены на расширение сети приема для растущего количества российских держателей карт. Мы выделяем пять приоритетных рынков, на которых уже реализовали проекты по приему карт: это Белоруссия Грузия , которая сейчас находится в стадии внедрения. Во всех перечисленных странах уже реализованы проекты по открытию сети приема в торговых точках. Грузия запускается в сентябре.

— Какое количество карт JBC выпущено на сегодня в России?

— Около 500 тысяч. Через месяц мы запускаем карту JCB в эквайринговую сеть Сбербанка. Для нас это серьезное достижение, доля Сбербанка сейчас составляет 65% и активно растет. Мы отлично понимаем, что развитие сети приема было нашим основным недостатком, но теперь будем работать на равных.

— Расскажите подробнее о компании JCB, кто является ее владельцем?

— Мы не являемся публичной компанией, JCB — это частная компания, среди наших основных акционеров Toyota, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ и ряд других финансовых структур. Это открывает возможности для сотрудничества с партнерами на долгосрочной основе.

— Опишите ключевые показатели деятельности JCB на мировых рынках, каково ее положение в сравнении с другими международными платежными системами?

— По состоянию на март 2018 года по всему миру было выпущено 117 миллионов карт JCB, более 30 миллионов торгово-сервисных точек принимают карты. Безусловно, мы не рассматриваем крупные американские бренды в качестве своих основных конкурентов: у них другой бизнес, у нас свой бизнес. Мы изначально международная платежная система, которая была основана в Японии с фокусом на Азию. В России мы не будем сотрудничать со всеми банками, как это делают американские бренды, так как очень селективно относимся к выбору партнеров и развиваем проекты по эмиссии, более скрупулезно выбирая продукты и партнеров. Сопоставимый на мировом рынке конкурент для нас — это American Express. В Японии мы так же, как и они в США , являемся напрямую эмитентом карт и эквайером торговых предприятий. Мы так же, как American Express разработали карты, открывающие глобальные преимущества для путешественников.

— Каковы финансовые результаты компании в прошлом году? Какую прибыль ожидаете получить по итогам 2018 года?

— Каждый год мы демонстрируем двукратные показатели роста, которые в основном обеспечиваются за счет развития международного бизнеса. Поскольку развитие на российском рынке — для нас новый проект, мы всего несколько лет как вышли на этот рынок. Пока мы инвестируем в этот рынок и ожидаем прибыль в долгосрочной перспективе, понимая, что наша основная задача сейчас — это инвестировать.

— Какие новые технологии разрабатывает сейчас JCB?

— В бизнесе безналичных платежей основную роль играет безопасность. JCB совместно с партнерами разработал карту с биометрической идентификацией, где вместо пин-кода для подтверждения операции нужно приложить палец. Другой вариант вместо отпечатка пальцев — это использование рисунка вен на ладони: вы можете провести ладонь над считывающей программе в телефоне и оплатить покупку, такой проект уже реализован.

— Когда такие способы подтверждения операций могут быть реализованы на российском рынке?

— Конечно, мы бы очень хотели, чтобы такие проекты поскорее были выпущены в России. В настоящее время проводится пилотный проект в Японии, по его успешному завершению мы будем внедрять их на других рынках, в первой волне, надеемся, поучаствует Россия.

— Что JCB планирует сделать для повышения осведомленности о бренде в Европе в свете Олимпийских игр в Японии в 2020 году?

— У нас в Европе очень ограниченное количество проектов по выпуску карт JCB, часто это нишевые премиальные проекты. Задачи выпустить брендовые карты в Европе пока не стоит. В десятке приоритетных для нас стран только Россия не относится к азиатским рынкам.

— Какие блокчейн технологии вы сейчас развиваете?

— Мы понимаем важность внедрения технологий блокчейн не только в разработку продуктов, но и в проекты по совершенствованию операционной системы JCB. В данный момент мы занимаемся оценкой подобных проектов. Конкретных планов по выпуску криптовалюты у нас нет, так как отношение к этому вопросу в разных странах варьируется, и некоторые государства на уровне Центробанков запрещают выпуск криптовалюты.