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Костромские охотники на утку собрались «покрякать»
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Костромские охотники на утку собрались «покрякать» 

k1news.ru 34 минуты назад
Фото: k1news.ru
Идея организации такого семинара принадлежит департаменту природных ресурсов Костромской области. На встрече собрались более 30 охотников.
В апреле 2019 года в Костроме пройдет соревнование манильщиков. Манильщик — это охотник, использующий манок (приспособление или инструмент, имитирующий своим звучанием голоса зверей или птиц).
Этот семинар открыл серию встреч подготовки к соревнованию. Каждый раз будут раскрываться секреты охоты и манения на разного зверя и птицу, — рассказал заместитель директора департамента природных ресурсов Сергей ПРОСТОВ.
Охотники — это очень увлеченные люди. Добыча животного для них не главная цель. Главное — это общение с природой. Существует огромное количество способов приманить птицу. Прием использования манка сейчас очень популярен.
В Костроме живет мастер по изготовлению манков Евгений Краснов.
Евгений — очень увлеченный человек. Он профессионально знает язык животных. Занимается своим делом уже около 20 лет. Его манки известны не только в Костроме. На всех крупных выставках охоты и туризма можно увидеть манки, изготовленные руками Евгения. Как он сам рассказал корреспонденту портала K1NEWS.RU, манки бывают разные. Чаще всего их изготавливают из дерева или пластика. Стоимость варьируется от 250 рублей и доходит до 20 тысяч рублей. Хотя недавно был случай, когда профессиональный манок был продан за 40 тысяч рублей.
Евгений изготавливает манки из дерева. Его работы от 2000 до 4000 рублей. Выбор манков очень большой, ведь у Евгения своя мастерская. Она находится на Ивановской, 3.
Очень важно овладеть техникой использования манка. Манок созвучен горну. Это такой же духовой инструмент. Поэтому звук выходит горлом. Для каждой птицы нужна своя голосовая подача. Научиться этому несложно. Сейчас можно просто посмотреть мастер-классы, например на канале YOUTUBE, либо пройти обучение у профессионального манильщика.
Гости семинара охотно слушали Евгения, весело «крякали» в манок. Иногда это напоминало собрание маленьких детей: столько радости было на их лицах, особенно, когда выходил чистый звук, похожий на настоящее кряканье утки.
Я охотник с самого детства уже в 4 поколении. Вся моя семья всегда любила охоту. Охотимся и на птицу, и на крупного зверя — лось, кабан. Если правильно подготовиться к охоте, то она, конечно же будет удачной. Манок мы используем. Но мне было интересно послушать про разные техники подманивания дичи. Пропустить такой семинар я не мог. Планирую и дальше приходить на встречи манильщиков, — говорит охотник Александр ГОЛУБКОВ.
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