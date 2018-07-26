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Производитель White Horse увеличил годовую выручку в России на 14%
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Производитель White Horse увеличил годовую выручку в России на 14% 

Rambler News Service 2 часа назад
Чистая выручка компании Diageo, которая производит виски под брендами Johnnie Walker и White Horse, в России выросла на 14% в прошедшем финансовом году, завершившемся 30 июня 2018 года, говорится в сообщении компании. Рост обусловлен увеличением продаж ромов Captain Morgan и шотландского виски Johnnie Walker, пояснили в компании.
«Чистая выручка в России выросла на 14%, что опережает рост объема продаж на 5 процентных пунктов, благодаря эффективной ценовой политике в прошлом году», — говорится в сообщении.
В компании отмечают, что «рост был в основном вызван хорошими результатами продаж в сегменте шотландского виски, в частности бренда Johnnie Walker, и значительным ростом продаж бренда Captain Morgan в категории ромов».
Diageo —производитель алкогольных напитков, продукция которого представлена в 180 странах мира. Компания производит виски под брендами Johnnie Walker, Crown Royal, JεB, Buchanan’s, Windsor, The Singleton, Bulleit, Bell’s, водку под брендами Smirnoff, Cîroc и Ketel One, а также алкоголь под брендами Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray и Guinness.
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