Рустэм Хамитов назвал причины, которые мешают Башкирии торговать с Китаем

По словам руководителя региона, не до конца решенным остаются вопросы, связанные с оформлением разрешительных документов на ввоз продукции в КНР. Не в полной мере согласованы технические требования при проектировании предприятий, не отработаны процедуры таможенного прохождения товаров. Еще одним фактором, осложняющим торговлю с Китаем, является отсутствие полной информации о том, как обеспечивается финансирование того или иного проекта. — Это зачастую тормозит реализацию проектов, вынуждает тратить время на согласование нормативных документов, вопросов финансирования, участия банков. Нужно, чтобы все было правильно выстроено и организовано. Такая работа активно ведется и значимые результаты, уверен, будут, — подчеркнул руководитель республики.

Глава Башкирии отметил, что сейчас ведется подготовка инфраструктуры транспортировки товаров между странами. В частности, ведется строительство автодороги от границы Западного Китая до Европы, часть которой пройдет по Башкирии.

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