История создания медиа The Bell от его сооснователя Павла Миледина 

Один из набросков первого сайта The Bell, июль 2017 года. Канал в Яндекс. Дзене Павла Миледина

Медиастартап The Bell был запущен бывшим шеф-редактором РБК Елизаветой Осетинской в июне 2017 года и позднее привлек $ 600 тыс. инвестиций. С разрешения сооснователя The Bell Павла Миледина Sostav публикует историю создания медиа, которую он разместил в своем канале на Яндекс. Дзене. Итак, с чего начинался медиапроект The Bell, какая команда за ним стояла и как в итоге распределились доли его участников.