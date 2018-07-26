Ещё
История создания медиа The Bell от его сооснователя Павла Миледина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

История создания медиа The Bell от его сооснователя Павла Миледина 

Sostav.ru 35 минут назад
Фото: Sostav.ru
Один из набросков первого сайта The Bell, июль 2017 года. Канал в Яндекс. Дзене Павла Миледина
Медиастартап The Bell был запущен бывшим шеф-редактором РБК Елизаветой Осетинской в июне 2017 года и позднее привлек $ 600 тыс. инвестиций. С разрешения сооснователя The Bell Павла Миледина Sostav публикует историю создания медиа, которую он разместил в своем канале на Яндекс. Дзене. Итак, с чего начинался медиапроект The Bell, какая команда за ним стояла и как в итоге распределились доли его участников.
История, которой не было на бумаге
Я хотел бы рассказать вам полезную, поучительную и немного грустную историю про The Bell, бизнес, работу команды и отношения людей. Итак, устраивайтесь поудобнее, запасайтесь попкорном и слушайте.
Первые эксперименты
Разрабатывать идею The Bell мы начали в октябре 2016 года с подачи Елизаветы Осетинской, которая тогда училась в Стенфорде. Собралась группа выходцев из РБК — Осетинская и еще семь человек, которых она пригласила поучаствовать в проекте. В нее входили главред Republic Ира Малкова, ее заместитель Петя Мироненко и я, работавший тогда в РБК.
По инициативе Осетинской мы использовали для создания нового медиа метод «дизайн мышления». Это, если совсем просто, глубинные интервью с целью понять, что нужно аудитории и сформулировать продукт.
Мы провели около 20 интервью с потенциальными читателями и придумали основную идею нового делового медиа: «Мост между Россией и Западом». По этому поводу даже думали в шутку назвать его «Медиа-мост». Чуть позже появилось четыре основных темы, развивающие эту идею в практическую плоскость: Новости, Расследования, Inspiring (вдохновляющие тексты про предпринимателей) и Knowledge (знания о том, как делать бизнес в России и за рубежом).
Мы долго думали над названием. Каких идей тут только не было. Начиная от Bridge и заканчивая Iskra. «Колокол» предложила Осетинская. Помню, нам показалось это очень сильным. Петя пошел читать репринт старого «Колокола», а я — крутил песню «Время колокольчиков» в исполнении «Калинова моста» (Башлачева что-то сложно много слушать). В общем, в итоге так и решили — The Bell.
В феврале мы уже рисовали первые наброски дизайна и прототипа с названием по-русски: «Колокол». От русской транскрипции потом решили отказаться, чтобы не вызывать слишком уж прямых ассоциаций, да и цвета поменяли.
Первый дизайн «Колокола», март 2017 года. Канал в Яндекс. Дзене Павла Миледина Первый дизайн «Колокола», март 2017 года. Канал в Яндекс. Дзене Павла Миледина
И все бы хорошо, но денег на все наши идеи не было. И было неясно, есть ли в этом продукт или нет. Где-то весной Осетинская предложила в рамках свойственных всем стартапам экспериментов попробовать это обкатать в виде рассылки. Так и возникла рассылка The Bell — якобы студенческий эксперимент, затянувшийся более чем на год. Мы запустили рассылку в начале мая, вот первая:
Первая рассылка The Bell 2 мая 2017 года. Канал в Яндекс. Дзене Павла Миледина
Акционерное соглашение
Весной, еще до запуска рассылки, мы начали разговаривать о том, кто станет кофаундером проекта. Мы все (без Осетинской) встретились в «Венской кофейне» на Третьяковке, чтобы ответить для себя на вопрос: «кофаундер ты или нет». Прыгать без парашюта в эту историю согласились трое, один обещал подумать, трое отказались. Так и вышло, что сооснователями проекта стало всего четыре человека: Елизавета Осетинская, Ира Малкова, Петя Мироненко и я.
Разговоры о создании The Bell, январь 2017 года. Канал в Яндекс. Дзене Павла Миледина
На последовавших за этим переговорах оставшихся членов концессии Елизавета предложила разделить доли в проекте на четверых. Так, чтобы у нас была мотивация развивать его и дальше. Я помню, что сказал что-то вроде: Лиза ты все это придумала, ты можешь забрать себе все 100%. На что был ответ: Нет, так вы будете недостаточно мотивированы.
Где-то в апреле или мае мы договорились о том, что у Осетинской будет 50%, а у меня, Иры и Пети — по 15% долей в проекте у каждого. Оставшиеся 5% были предложены тому члену команды, который обещал подумать. Но он в итоге тоже отказался, и эти 5% по умолчанию остались болтаться как резерв.
По акционерным долям в итоге договорились так:
1) Осетинская — 50%, Малкова — 15%, Мироненко — 15%, я -15%, резерв — 5%
2) Вестинг на 4 года (схема постепенного получения долей). Это значит, что каждый год кофаундеру записывается ¼ закрепленного за ним пакета.
3) Клифф на 1 год. Мы договорились, что тот, кто выйдет из проекта в течение первого года, не получает ничего.
К июлю 2017 года ситуация складывалась так, что медлить с выходом в наш проект было уже нельзя — и мы вышли.
И да! Мы совершили эту классическую ошибку. Мы не подписали соглашение на бумаге до выхода в проект. Все это было на словах. Это критически повлияло на дальнейшие события.
«Командная» игра
Прежде важная ремарка: 1 августа 2017 года я подписал трудовой договор с компанией нашего издания, по которому не могу разглашать никакие подробности ее деятельности, бизнес-показателей, имен партнеров
и т. д.
Но, это соглашение относится к моему статусу сотрудника. Оно, не касаются статуса кофаундера и акционерных договоренностей. Тем более, эти договоренности были достигнуты еще до создания самой компании. Поэтому позволю себе рассказать в общих чертах то, что происходило дальше.
Копия годового налогового отчета компании Polestar публично доступна на сайте https://icis.corp.delaware.gov/eCorp/ и у компании — регистратора NRAI. Канал в Яндекс. Дзене Павла Миледина
При старте мы как совладельцы предприятия распределили роли так: Осетинская как CEO занимается привлечением финансирования, стратегией и глобальным продвижением, Ира — главный редактор, расследования, Петя — заместитель, рассылка и соцсети. Я — продакт, который совмещает еще и функцию CTO (разработки у нас тогда не было).
Почти сразу после выхода в проект Осетинская предприняла первую попытку поменять распределение долей. В частности, речь шла о том, что (чисто теоретически) мы можем привлечь в проект сильного издателя, и тогда было бы неплохо предложить ему долю. И ее мы должны бы выделить из своих.
Ближе к осени мы не знали подробностей, которые обычно доступны совладельцам — финансирования, бизнес-планирования, состояние средств на счетах, не были в курсе деталей параллельных видео-проектов
и т. д.
Мне стало очевидно, что эта история не про партнерство, а про что-то иное.
Разговоры про акционерное соглашение возникали с лета неоднократно, но по сути никаких шагов к его подписанию Елизавета не сделала. История затягивалась. В итоге команда (Ира, Петя и я) в декабре 2017 года предложила ей все-же начать оформление наших договоренностей по долям на бумаге.
В ответ мы получили фактически отзыв данных обещаний. Нам было сказано, что Осетинская оценивает свой вклад в The Bell 75%-80% и хотела бы именно это количество акций. Мы не получили внятного ответа на вопрос, с чем связано это желание. Не было, по словам Елизаветы, никакого нового инвестора, нового члена команды или чего-то существенного, предполагающего изменение базового соглашения. Ответ звучал как «хочу и все». Несмотря на это, мы предложили варианты, которые учли бы ее интересы, но позволили сохранить распределение в виде 50/15/15/15. К сожалению, они ее не устроили.
Важные детали: никто из акционеров своих денег в проект не вкладывал. И да, мы как кофаундеры получали зарплату. Это, в общем, считается нормальным.
Развод на процентах
Для меня изменение изначальных договоренности на фоне всего происходящего, послужило основанием для ухода из The Bell. Ира Малкова и Петя Мироненко заняли менее жесткую позицию и, в результате, остались. Если говорить просто, Ира и Петя приняли новое предложение и стали работать с Осетинской исходя из новой реальности, а я — нет.
Как распределились доли после этого, я не знаю, но предполагаю, что мой выход позволил Ире и Пете сохранить свой статус — по 15%. Доля Осетинской как бы увеличилась до 70%. За счет прав на мои 15% и за счет тех 5%, что болтались в резерве. Но так как мы никаких бумаг не подписывали, с юридической точки зрения ничего этого не было в принципе. По крайней мере так теперь утверждает Осетинская. Я не знаю, подписали ли в итоге Петя и Ира акционерный договор.
После моего ухода из The Bell, я предложил Осетинской выделить мне долю в размере около 5% исходя из того, что все прежние договоренности (распределение долей, вестинг и клифф) не действуют, а я участвовал в проекте в той или иной форме с октября 2016 года. Ну или компенсировать мне мою долю деньгами. Понимания эта позиция не нашла. Полугодовые попытки переговоров успехом не увенчались. Зато The Bell нанял адвоката, который звонит мне периодически и рассказывает про риски разглашения информации. Теперь, возможно, у него прибавится работы.
Ответ Осетинской по поводу долей в проекте. Канал в Яндекс. Дзене Павла Миледина
Что мне с этого?
То, что произошло в The Bell, до сих пор не укладывается у меня в голове, мешает мне развиваться и смотреть в будущее. Для меня этот пост своего рода терапия, которая позволит мне поставить в этой истории точку и больше не думать о ней.
Я считаю, что мы в деловых медиа всегда боролись за честный и чистый бизнес. На этом построены The Bell и проект «Русские Норм». Выяснилось, что не совсем «норм», точнее даже совсем не «норм». На мой взгляд, это обычное «кидалово». Если журналисты, которые пропагандируют определенные ценности, сами не в состоянии вести дела в соответствии с заявленными принципами, это должны знать читатели и партнеры издания.
Информация о миноритарных собственниках The Bell, к которым я по-человечески очень хорошо и тепло отношусь, позволит им не сдать позиции, если в какой-то момент Осетинская вдруг скажет: «А теперь я хочу 100%». Или опять будет затягивать подписание бумаг. Публичность в этом смысле — хорошая вещь.
Я вынес для себя огромный урок партнерства и трансформации отношений в команде. И главное — понимание того, каким не должен быть лидер ни при каких обстоятельствах. Идеалов больше нет, как нет друзей, врагов. Есть только одно слово, как в анекдоте — «партнеры». Бывшие.
Павел Миледин
P. S.
Тут в конце я хотел придумать какую-нибудь жизнеутверждающую шутку, но чет у меня так ничего и придумалось)).
Ответ Елизаветы Осетинской в Facebook на статью Павла Миледина
Заявление в связи с появлением претензий Павла Миледина к The Bell и ко мне лично.
Павел действительно начинал с нами делать The Bell. Мы действительно говорили о долях в проекте и согласились, что обязательным условием для их получения будет работа в проекте как минимум в течение года. Все без исключения обсуждавшиеся варианты мотивационных схем были привязаны ко времени, отработанному в The Bell, обсуждалась также их привязка к определенным KPI, которые могут свидетельствовать о том, что проект успешно развивается. Это нормальная бизнес-практика и логика. Все время работы в проекте Павел получал рыночную зарплату. Все контрактные обязательства перед Павлом неукоснительно соблюдались. Когда мы (по инициативе CEO) снова стали обсуждать мотивационную схему, Павел объявил о решении перейти на работу в Альфа-банк. Это произошло в январе 2018 года, всего через полгода после старта проекта. Никаких претензий на долю в проекте Павел при этом не заявил. Спустя два месяца Павел начал давление: он стал выдвигать ничем не обоснованное на тот момент требование о доле, угрожать раскрытием информации, касающейся проекта. Не хотелось бы ставить это в один ряд с недавним появлением слухов о финансировании The Bell в СМИ.
Это попытка нанести вред репутации проекта — все обязательства перед Павлом были выполнены. Следует отдельно напомнить, что контрактные обязательства Павла предполагали неразглашение информации о проекте в течение и после прекращения работы в The Bell.
Я и другие основатели собираемся и дальше развивать проект The Bell
ПС. Извините, других комментариев пока не будет, пока в Калифорнии не наступит рабочее время
Sostav.ru: последние новости
Телеканал «Дождь» предложил бесплатную подписку для СМИ «Газпромбанк» проводит тендер по размещению на YouTube «Ангидак» прорекламировал спрей от простуды через сексуальные фантазии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
С Крымским мостом может произойти страшное417
Раскрыто убийство в день матча Россия — Хорватия21
Звезды КВН требуют линчевать убийцу жены коллеги42
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип402
ЕС поддержал «Крымскую декларацию»130
Новости партнеров
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
00:36
Россияне смогут выбрать дату регистрации брака
Общество Политика
02:50
В Киеве военный поджег себя возле Минобороны
Происшествия В мире
00:48
Полицейский спас человека от поезда в последнюю секунду
Происшествия
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
10:50
Блогер Никита Шалагинов умер от рака
Общество
00:21
Названы самые «дорогие» звезды Instagram
Шоу-бизнес
00:25
«Правый сектор» угрожает генералам ВСУ
Украина Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение