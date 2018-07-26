В Новой Зеландии жертвам домашнего насилия дадут оплачиваемый отпуск

Новая Зеландия совершила настоящий прорыв в области адаптации жертв домашнего насилия. Парламент страны принял первый в мире закон, который обязывает руководство компаний предоставлять сотрудникам, столкнувшимся с серьезными проблемами в семье, десять дней оплачиваемого отпуска — в дополнение к основному. Авторы инициативы надеются, что за это время жертвы (а речь идет, прежде всего, о женщинах) смогут подыскать себе новое жилье, съехать с квартиры от мужа или партнера и вообще приспособиться к новым реалиям, чтобы «защитить себя и своих детей». А, возможно, и получить первую помощь профессионального психолога.

Как сообщает The Guardian, в пользу законопроекта выступили 63 парламентария, 57 были против. Целых семь лет за него билась депутат от «Зеленых» Джен Лоджи, которая вместе с коллегами — единомышленниками встретила объявление итогов голосования аплодисментами. Самое примечательное, что ее однопартийцы отказались поддерживать документ в последнем чтении. По мнению критиков, социальная помощь, которую удалось выбить для жертв насилия, остается недостаточной. Кроме того, работодатели могут впредь не брать на работу людей, чье личное благополучие будет вызывать у кадровиков сомнения и подозрения. Сама Лоджи, которая до прихода в политику много лет как раз и занималась помощью пострадавшим женщинам, назвала принятие закона «огромной победой». «Это только первый шаг. Мы не должны перекладывать заботу о таких людях исключительно на правоохранительные органы . Речь идет об ответственности всего общества. И о том, чтобы начать менять отношение к проблеме и культурные нормы», — отметила депутат.

Это может показаться странным, но Новая Зеландия занимает первое место по уровню домашнего насилия среди развитых стран. Полиция регистрирует подобные случаи каждые четыре минуты — и это только официальная статистика. Между тем новый закон дает жертвам не только мини-отпуск, но также предоставляет им гибкие условия труда. Например — позволяет сменить офис (если потребуется — перейти на удаленную работу), поменять электронный адрес. Кроме того, по требованию сотрудника его контакты могут быть удалены с сайта предприятия. Гуманность инициативы заключается в том, что она не плодит излишнюю бюрократию. Так, человеку не придется приносить какие-либо формальные и унизительные доказательства своих неблагополучных обстоятельств.