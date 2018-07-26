В Новой Зеландии решили давать оплачиваемый отпуск жертвам домашнего насилия 

Согласно документу, отпуск до 10 дней в год могут получить как сами жертвы, так и те, кто заботится о подвергшихся насилию детях. Закон также позволяет пострадавшим просить работодателя о более гибких условиях труда, запрещает дискриминацию жертв.
За инициативу проголосовали 63 члена парламента, против были 57.
Как пишет The Guardian, Новая Зеландия занимает одно из первых мест среди развитых стран по распространённости домашнего насилия. В полицию с жалобами обращаются каждые 4 минуты. При этом менее половины жертв в дальнейшем смогли сохранить работу.