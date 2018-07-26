В Новой Зеландии решили давать оплачиваемый отпуск жертвам домашнего насилия

Согласно документу, отпуск до 10 дней в год могут получить как сами жертвы, так и те, кто заботится о подвергшихся насилию детях. Закон также позволяет пострадавшим просить работодателя о более гибких условиях труда, запрещает дискриминацию жертв.

За инициативу проголосовали 63 члена парламента, против были 57.