Устрашающее соседство: в Башкирии расплодились змеи

Веретеница, безобидная змейка, занесена в Красную книгу, убивать точно не стоит, вреда не несет

Жители горных районов Башкирии все чаще стали обнаруживать на своих участках длинных шустрых обитателей. Многие впадают в священный ужас и столбенеют при виде змеи, заползшей в родную хату, кто то начинает визжать на всю округу, а кто-то хватается за лопату и старается прибить ползучего гада.

Так или иначе, в отдельных районах, таких как Белорецких или Учалинский, змей явно стало больше чем обычно. Местные жители едва ли каждый день делятся в соцсетях фотографиями чешуйчатых соседей.

Не стоит кидаться на пресмыкающихся с лопатой наперерез, они не так опасны как кажется

Мы обратились за помощью к заслуженному работнику Охотничьего хозяйства России Ядренкиной Людмиле и спросили с чем связано такое массовое распространение пресмыкающихся, и какую опасность это представляет для людей.

-Явление это вполне обычное, змеи всегда жили неподалеку от людей, ведь где люди, там еда для грызунов, лягушек птиц, а на них в свою очередь охотятся уже сами пресмыкающиеся. Да, в таком количестве они встречаются не так часто, в это году совпали погодно-климатические условия для массового сохранения потомства. Обычно столько особей не выживают и не дорастают до взрослой стадии. А тут еще и жара ударила, при такой погоде змеи становятся очень активными и много передвигаются, это особенности их физиологии, — рассказала Людмила Анатольевна.

Гадюка обыкновенная, ядовитая, стоит сразу обратиться к медикам, за противоядием, но убивать явно не стоит

Специалист также рассказала что опасности для людей змеи почти не представляют, главное их не тревожить и не трогать. Сами они не нападают, кусают только защищаясь.

— Змеи по природе своей пугливы и нападать на человека не станут. Тем более что у нас ядовитых змей в республике и нет почти. Два вида гадюк, степная и обыкновенная, остальные для людей не опасны. Медянка и веретеница не способны убить человека, даже кожу прокусить не всегда могут, если змеи заползли на участок, не нужно их убивать — это настоящее варварство, можно просто длинной палкой сопроводить пресмыкающееся до границы участка и оно с радостью покинет ваши владения, — пояснила заслуженный работник.

Надо сказать, в этом году погодные условия благоволят не только змеям. Не так давно, в некоторых городах республики деревья и кусты подверглись нашествию полчищ гусениц, которые впрочем тоже безобидны и кроме аппетита ничем особенным не отличаются.

Гадюка степная, ядовита, но если вовремя обратиться к врачу, ничего страшного не произойдет