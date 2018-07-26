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ВМЗ бьет рекорды производства
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ВМЗ бьет рекорды производства 

Нижегородская правда 36 минут назад
Фото: Нижегородская правда
Фото ВЗМВМЗ бьет рекорды производстваВыксунский металлургический завод в первом полугодии 2018 года произвел более 425 тысяч железнодорожных колес.
Рост выпуска колесной продукции связан с увеличившимся спросом, в том числе, со стороны основного потребителя — ОАО «Российские железные дороги», а также с исключением демпинговых практик со стороны украинского производителя на рынке Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В январе-июне 2018 года ВМЗ максимально удовлетворял потребность в ж/д колесах вагоностроительных и вагоноремонтных предприятий ЕАЭС, в том числе, в соответствии с взятыми долгосрочными обязательствами. «Производственные мощности Выксунского металлургического завода позволяют оперативно реагировать на изменения рыночной ситуации. Благодаря повышению эффективности производства и совершенствованию логистических процессов мы можем даже в условиях самого высокого спроса обеспечивать наших клиентов продукцией в необходимом объеме и высокого качества», — отметил управляющий директор АО «ВМЗ» Александр Барыков.
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