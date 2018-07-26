Счетная палата нашла нарушения при реконструкции аэропорта Храброво

Счетная палата проверила расходование средств федерального бюджета на реконструкцию калининградского аэропорта Храброво и выявила нарушения, следует из сообщения ведомства.

По словам директора департамента СП Олега Чернявского, реконструкция была завершена, Росавиация разрешила ввод объекта в эксплуатацию, однако «акт приемки завершенного объекта реконструкции не оформлен, окончательные расчеты по контракту не произведены».

«Низкий уровень организации работ и перенос срока их завершения привели к удорожанию стоимости реконструкции аэропорта с 3,3 млрд руб. до 3,9 млрд руб. или на 655 млн руб., подлежащих оплате за счет средств федерального бюджета», — сказал он.

Реконструкция Храброво началась в 2014 году, подрядчиком была ООО «Стройавиация», однако позднее контракт был расторгнут. Срок завершения реконструкции перенесли на 2018 год.

«Стоимость принятых и выполненных работ составила 592 млн руб. или 18% от цены контракта. Неиспользованная сумма аванса составила 624 млн руб.», — уточнили в Счетной палате.

«Администрация гражданских аэропортов» заключила новый контракт с компанией «Центродорстрой», а его стоимость была рассчитана с учетом удорожания закупаемого за рубежом импортного оборудования и выросла на 22,9 млн руб. Однако проверка показала, что оборудование, установленное в аэропорту, было произведено в России

«В целях исполнения рекомендаций Счетной палаты еще в ходе проведения проверки ФГУП «Администрация гражданских аэропортов» и ОАО «Центродорстрой» заключили дополнительное соглашение об уменьшении цены контракта на общую сумму 25,8 млн руб.», — заключили в ведомстве.