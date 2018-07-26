ДУК в Заволжье уберет рекламу наркотиков с фасада дома по требованию прокуратуры

Городецкая прокуратура обязала руководство ДУКа в Заволжье Нижегородской области очистить фасады домов от рекламы наркотиков. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Нижегородской области.

Как отмечается в сообщении, в ходе прокурорской проверки установлено, что на стенах многоквартирных домов на улице Мичурина в Заволжье находится реклама наркотических средств. Обслуживанием данных домов занимается домоуправляющая компания ООО «Жилсервис-2».

Согласно жилищному законодательству, управляющая компания несет ответственность перед собственниками помещений за оказание всех услуг и выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества в данном доме. При этом должностными лицами ООО «Жилсервис-2» данные обязанности не исполнялись.

В связи с этим в адрес директора ДУКа внесено прокурорское представление с требованием устранить выявленные нарушения.