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ДУК в Заволжье уберет рекламу наркотиков с фасада дома по требованию прокуратуры
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ДУК в Заволжье уберет рекламу наркотиков с фасада дома по требованию прокуратуры 

Newsroom24 39 минут назад
Фото: Newsroom24
Городецкая прокуратура обязала руководство ДУКа в Заволжье Нижегородской области очистить фасады домов от рекламы наркотиков. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Нижегородской области.
Как отмечается в сообщении, в ходе прокурорской проверки установлено, что на стенах многоквартирных домов на улице Мичурина в Заволжье находится реклама наркотических средств. Обслуживанием данных домов занимается домоуправляющая компания ООО «Жилсервис-2».
Согласно жилищному законодательству, управляющая компания несет ответственность перед собственниками помещений за оказание всех услуг и выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества в данном доме. При этом должностными лицами ООО «Жилсервис-2» данные обязанности не исполнялись.
В связи с этим в адрес директора ДУКа внесено прокурорское представление с требованием устранить выявленные нарушения.
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